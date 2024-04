VIDEO: Fiala si myslí, že slovenské peniaze na muníciu pre Ukrajinu Česko asi nevyužije

Fiala o munícii pre Ukrajinu Video Zdroj: NATO

Fiala uviedol, že za posledných pár mesiacov sa podarilo vyzbierať peniaze na nákup približne 500-tisíc kusov delostreleckej munície. Takmer 200-tisíc je už zmluvne dohodnutých a na ďalších 300-tisíc sa pracuje. Predseda vlády verí, že prvé náboje by mohol Kyjev dostať v júni.

Ťažká situácia

"Ukrajina je v ťažkej situácii a potrebuje našu podporu viac, ako kedykoľvek predtým. Chceme nájsť nové spôsoby, ako pomôcť,“ citovala premiéra agentúra ČTK.

Predseda vlády sa vyjadril aj k slovenskej zbierke na nákup munície pre Ukrajinu. Tú spustili viaceré mimovládne organizácie v reakcii na českú iniciatívu a na to, že vláda Roberta Fica zbrane Ukrajine odmieta poslať, hoci komerčné dodávky pokračujú.

Zelenskyj: Putin je monštrum, nebojte sa jeho porážky Video Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo februári vystúpil na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii. / Zdroj: MSC/Twitter V. Zelenského

Zbierka sa začala len v utorok, no organizátori majú na konte už viac ako 920-tisíc eur a ďalšie peniaze pribúdajú. Podľa Fialu však asi nebude možné tieto financie využiť v rámci českého projektu.

„Je veľmi pekné počuť o slovenskej iniciatíve. V prvom rade by som sa chcel poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa usilujú pomôcť statočným obrancom Ukrajiny. Preveríme všetky možnosti, ale naša iniciatíva je vytvorená predovšetkým ako vládna. Vo všetkých prípadoch však existuje veľa možností, ako prispieť. Je mnoho kampaní na získavanie finančných prostriedkov, ktoré môžu byť použité. Takže som veľmi rád, že toľko ľudí na Slovensku chce pomôcť a sú rôzne možnosti. Ale česká muničná iniciatíva je v prvom rade vytvorená ako vládna,“ vysvetlil Fiala.

ČTK napísala, že k projektu sa podľa českého prezidenta Petra Pavla do utorka pripojilo 20 krajín. Vládny splnomocnenec pre rekonštrukciu Ukrajiny Tomáš Kopečný pre Český rozhlasu Plus povedal, že nákup granátov bude stáť asi tri miliardy dolárov. Celkovo by malo Česko získať okolo 800-tisíc kusov.

Čítajte viac Ukrajinka z Charkova: Na bojisku to nie je pat, Rusko stále útočí

Zelenského slová

Už zajtra sa v Bruseli stretne Rada NATO-Ukrajina. O jej zvolanie žiadal prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten sa včera prostredníctvom videohovoru prihovoril aj summitu lídrov Európskej únie, ktorý sa začal včera a pokračuje dnes. Slovensko naň zastupuje premiér Fico.

„Ďakujem každému jednému z vás za vaše iniciatívy a účasť v koalíciách na podporu Ukrajiny a našich obranných a bezpečnostných síl. Ďakujem všetkým, ktorých úsilie je skutočne efektívne. Bohužiaľ, ešte sme nevideli milión delostreleckých granátov z Európskej únie, o ktorých sa toľko diskutovalo. Taktiež niektoré ďalšie iniciatívy ešte nie sú úplne zrealizované, a to sa prejavuje predovšetkým v tom, čo môžu naši vojaci na fronte využiť a na čo si ešte, nanešťastie, musia počkať. Žiadam vás, aby ste urýchlili napĺňanie našich dohôd s vami – tak o dodávkach a spoločnej výrobe zbraní a munície, ako aj o financovaní relevantných projektov,“ pripomenul Zelenskyj európskej dvadsaťsedmičke.

Ukrajina okrem iného hovorí, že by potrebovala sedem systémov protivzdušnej obrany Patriot. Jeden už sľúbilo dodať Nemecko. Ďalšie západní spojenci ich hľadajú. Bola to aj téma stretnutia so Stoltenbergom, ktorého sa okrem Fialu zúčastnili aj dánska premiérka Mette Fredriksenová a holandský predseda vlády Mark Rutte.

„Rozhodnutie Nemecka darovať Ukrajine ďalší Patriot nás stavia pred dôležitú otázku. Nie je lepšie poslať niekoľko našich vlastných systémov protivzdušnej obrany na Ukrajinu v čase, keď oni, nie my, čelia útokom? Vieme, že v Európe máme systémy protivzdušnej obrany. Niektoré musia byť dodané,“ zdôraznila v NATO Fredriksenová.