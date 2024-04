Vláda v Kyjeve robí chybu. Väčšina Rusov nechce vojnu, len Putin áno, Ukrajinci to chápu, vyhlásila Navaľná

V prvom interview od smrti svojho manžela uviedla, že mnoho Rusov je podľa nej pripravených dať rôznymi spôsobmi najavo nesúhlas s ruskou vojnou proti Ukrajine a takto zmýšľajúcich Rusov treba podporovať. Ukrajinská vláda robí podľa nej chybu tým, že túto skupinu ignoruje. Kyjev zatiaľ na jej slová nereagoval.

Julija Navaľná hovorí o Rusku bez Putina a sľúbila pokračovať v boji svojho mŕtveho muža Video Zdroj: YouTube A. Navaľného

„Obyčajní Ukrajinci chápu, že nie všetci Rusi sú proti nim. Ale pokiaľ ide o ukrajinskú vládu, myslím, že by bolo správne, keby týchto ľudí mala na pamäti. Toto zjavne nie je ruská vojna. Toto je vojna Vladimira Putina,“ uviedla Navaľná. „Samozrejme, existuje veľmi agresívna, provojnová menšina. Vyčnieva, ale je malá. Putin robí všetko možné, aby ju povzbudil. Ukazuje na ňu a hovorí: ‚Pozrite, všetci sú takí!‘ Ale to nie je pravda. Väčšina ľudí z rôznych dôvodov chce, aby sa vojna skončila,“ myslí si Navaľná.

V rozhovore pripomenula napríklad rady, do ktorých sa tento rok Rusi stavali pred prezidentskými voľbami, aby podpisom podporili kandidatúru bývalého ruského poslanca Borisa Nadeždina, ktorý sa vyslovil proti ruskej invázii na Ukrajinu. A tiež na nedávny pohreb jej muža, kde ľudia skandovali protivojnové heslá. Ruský režim už roky opozíciu potláča a demonštrácie až na výnimky nepovoľuje. Po invázii do susednej krajiny represie ešte pritvrdili, napríklad za kritiku ruskej vojny na Ukrajine hrozí v Rusku väzenie.

Foto: SITA Boris Nadeždin, Rusko, Moskva, ruské voľby Zoradení ľudia 20. januára 2024 pri odovzdávaní podpisov na kandidatúru pre pre Borisa Nadeždina.

Navaľnyj bol roky tvárou ruskej opozície a hlasno kritizoval Putinov režim, predovšetkým za korupciu. Od roku 2021 bol vo väzení, postupne si vypočul tresty 2,5 roka, deväť rokov a 19 rokov väzenia. Vinu odmietal a svoje uväznenie pripočítal snahe režimu umlčať všetkých odporcov a kritiku. V polovici februára zomrel náhle a za nevyjasnených okolností v trestaneckej kolónii na Sibíri vo veku 47 rokov. Navaľná, ktorá žije v exile, potom sľúbila, že bude pokračovať v jeho práci.

Na otázku magazínu Time, či považuje za jeden zo svojich cieľov nájsť spoločnú reč s vedením Ukrajiny a spolupracovať s Kyjevom, odpovedala, že v súčasnosti je pre ňu ťažké na túto otázku odpovedať. „Pretože to nezáleží len na mne,“ povedala.

Vyjadrila sa tiež k marcovej správe denníka The Washington Post, ktorý napísal, že ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská odmietla pozvanie Bieleho domu na tradičné vystúpenie amerického prezidenta Joea Bidena v Kongrese, takzvané posolstvo o stave únie, pretože pre Kyjev bola zrejme nepríjemná predstava, že pozvanie dostala aj Navaľná a sedela by blízko Zelenskej. „Ak je to, čo napísal The Washington Post, pravda, či neprišla kvôli mne, potom je mi to veľmi ľúto,“ uviedla Navaľná a dodala, že v posledných prezidentských voľbách na Ukrajine podporovala Volodymyra Zelenského, pričom jedným z dôvodov bola jeho žena. „Veľmi sa mi páčila. Je mi veľmi sympatická,“ poznamenala.

Navaľná v interview okrem iného povedala, že naposledy osobne videla svojho muža živého niekoľko dní pred začiatkom ruskej invázie na Ukrajine vo februári 2022, keď už bol za mrežami. Pri hraniciach s Ukrajinou už bolo v tej dobe okolo 200-tisíc ruských vojakov a USA varovali pred hroziacou inváziou.

„Samozrejme, hovorili sme o tom. Ale aby som bola úprimná, v tom čase to vyzeralo, že Putin jednoducho všetkých zastrašuje. Zdalo sa mi, že je to v jeho štýle – doviesť situáciu na hrane, vystrašiť nás a potom cúvnuť,“ povedala Navaľná a ako dôvod pre svoju vtedajšiu mienku uviedla vieru v to, že sa šéf Kremľa k osudovému kroku neodhodlá, lebo by Rusi vojnu nepodporili. „Sú rodiny, kde je matka Ukrajinka, otec Rus alebo naopak. Bolo bežné mať príbuzných z oboch strán,“ dodala s tým, že otec jej manžela pochádza z Ukrajiny.

Navaľná v súčasnosti žije v zahraničí. Rozhovor poskytla magazínu Time, ktorý ju zaradil medzi 100 najvplyvnejších ľudí roku 2024 v kategórii lídrov, v litovskom Vilniuse. Toto mesto si zvolila ako svoju exilovú základňu Navalného organizácie Fond boja proti korupcii.