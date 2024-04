O pôžičku v banke "žiadal" mŕtvy. Podpíš to, strýko! vyzývala ho neter

Banku v brazílskej metropole Rio de Janeiro navštívil nezvyčajný zákazník. Na invalidnom vozíku ho priviezla jeho neter a bankovej úradníčke tvrdila, že jej strýko si chce zobrať pôžičku. Problém nastal, keď mal žiadosť podpísať. Celý čas mlčal, padala mu hlava a jeho neter mu márne dvíhala ruku s perom. Zamestnancom to bolo podozrivé, a tak privolali zdravotníkov, ktorí zistili, že starec je mŕtvy.

Videozáznam, na ktorom neter presviedča mŕtveho strýka Paula, aby podpísal pôžičku.

„Strýko, počuješ? Musíš sa podpísať. Ak sa nepodpíšeš, nepôjde to,“ dohovára žena na videu, ktoré pri prepážke nakrútila pohotová úradníčka v banke. Neter sa so strýkom baví, ako keby žil.

„Nič nehovorí, on je taký,“ vysvetľuje, pričom starcovi na vozíku podopiera hlavu. Papiere sa pokúša podpísať sama strýkovou studenou rukou, ale úradníčka nesúhlasí.

„Ak nebudeš v poriadku, odveziem ťa do nemocnice,“ dodá napokon neter, no to už iniciatívu prevzali zamestnanci banky. Neskôr si po 42-ročnú Ériku prišla polícia, ktorá ju zadržala pre pokus o krádež podvodom a hanobenie mŕtveho.

„Snažila sa sfalšovať jeho podpis. Do banky už prišiel mŕtvy,“ prezradil Fábio Luiz Souza z miestnej polície. O prípade informoval brazílsky spravodajský portál G1.

Ako uviedol, 68-ročného Érikinho strýka minulý pondelok prijali do nemocnice s pľúcnou infekciou, no už po týždni ho prepustili.

Hneď na druhý deň – v utorok popoludní – sa s ním jeho neter, ktorá bola i jeho opatrovateľkou, vybrala do banky, aby v jeho mene požiadala o pôžičku vo výške 17-tisíc realov (vyše 3 000 eur). To, že bol mŕtvy, zatajila, aby sa dostala k peniazom.

Podľa vyšetrovateľov muž zrejme zomrel iba krátko predtým, ako príčinu smrti určili zadusenie zvratkami a zlyhanie srdca. Érikina obhajkyňa ju bránila tvrdením, že strýko Paulo do banky dorazil ešte živý, čo však vyšetrovanie vylúčilo.

Fľaky, ktoré objavili na jeho zátylku, vraj dokazujú, že zomrel poležiačky, a nie na invalidnom vozíku. Verziu jeho netere nepodporujú ani videozáznamy z garáže a kaviarne v nákupnom stredisku, kde sa neter so strýkom predtým zastavili. Už na nich vidno, že sa starec na vozíku nehýbe, neudrží si hlavu a okoloidúci sa na nich začudovane pozerajú.

Možno aj preto advokátka obvinenej neskôr zmenila taktiku a jej podivné zaobchádzanie so strýkom začala ospravedlňovať duševnou chorobou.