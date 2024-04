Pred letnou olympiádou minister atentátov spustil jarnú ofenzívu proti teroristom

Mimochodom, obavy z možného atentátu Paríži môžu mať aj dopad na vydávanie víz na slovenských diplomatických misiách v dvoch ázijských štátoch (zabijaci v Krasnogorsku pochádzali z Tadžikistanu). Francúzsko považuje za riziko radikálnych moslimov, ktorí žijú aj v ďalších krajinách Strednej Ázie. Slovensko má v tomto veľkom regióne dve veľvyslanectvá: v Kazachstane (s pôsobnosťou aj pre Kirgizsko) a v Uzbekistane (diplomaticky pokrýva ešte Tadžikistan a Turkménsko). Po získaní víz na Slovensko sa cudzinec môže dostať bez hraničných kontrol aj do Francúzska, čo mu umožňuje voľný pohyb osôb v schengenskom priestore Európskej únie.

Necelý týždeň po masakre v Krasnogorsku francúzsky minister vnútra navštívil šéfov tajných služieb, aby sa oboznámil s prípadnými bezpečnostnými rizikami počas olympiády, ktorá sa začne 26. júla. „Chystá sa Gérard Darmanin dať si na seba oblek ministra atentátov?" obrazne vtedy poznamenala rozhlasová stanica Europe 1. Dodala, že spravodajské služby začal prenasledovať strašiak terorizmu, ktorý by mohol mať dve podoby: útok s použitím strelných zbraní alebo auto ako vražedný nástroj.

Nemenovaný predstaviteľ z protiteroris­tickej rozviedky pre Europe 1 už pred stretnutím s ministrom povedal, že mu poradia, aby sa pripravoval na plán B, čiže na otvárací ceremoniál niekde inde, ako je Seina, kde sa počíta so slávnostnou trasou dlhou až tri kilometre. „Tajné služby sa rozhodli venovať sa výrazne osobám turkménskej, kirgizskej a kazažskej národnosti," upozornil zdroj. Radikálnych moslimov vo Francúzsku sledujú, neznámou hrozbou môžu byť tí, čo by chceli do krajiny pricestovať s turistickými vízami zo Strednej Ázie.

Do otvorenia olympijských hier zostáva sto dní. Ak chcú členovia takzvaného Islamského štátu prísť zo zahraničia nenápadne do Francúzska, jar je z ich pohľadu vhodný termín. Čím viac sa bude blížiť dátum 26. júl, vo väčšej miere totiž môžu predpokladať vyššiu ostražitosť bezpečnostných zložiek. Darmanin a tajné služby preto už teraz fungujú v plnom nasadení.

Odporúčanie ministrovi vnútra, aby sa zamyslel nad náhradným miestom otváracieho ceremoniálu, padlo na úrodnú pôdu. A nielenže vznikol plán B, ale aj plán C. O alternatívach informoval prezident Emmanuel Macron pred odpočítavaním posledných sto dní, ktoré chýbajú do začiatku olympijských hier. „Obidva plány pripravujeme paralelne," citovala z jeho prejavu agentúra AFP.

Macron konkretizoval, že v prípade vzniku rizika teroristického útoku sa slávnosť presunie na Trocadéro (pekná časť Paríža s námestím a s nádherným výhľadom na Eiffelovu vežu) alebo na futbalový a atletický štadión, ktorý sa volá Stade de France. Bolo to vôbec prvýkrát, čo šéf Elyzejského paláca pripustil, že veľkolepá šou sa neuskutoční na Seine.

Paráda na rieke by bola nevídaným umeleckým predstavením, aké žiadne dejisko olympiády ešte nikdy nezažilo. Naopak, plán C by znamenal, že ľudia by absolútne nemuseli ľutovať, keby ho v televízii nevideli (nehovoriac na vlastné oči). Bol by to totiž čisto protokolárny ceremoniál bez umeleckej príťažlivosti. „Na Stade de France by zaznelo vyhlásenie Macrona , ktorým by hry oficiálne otvoril, a dvaja športovci by zložili olympijskú prísahu. Nijaká šou by sa nekonala, v takých podmienkach by nemohol byť záujem verejnosti," upozornila Europe 1. V prípade plánu B, čiže na Trocadére, by organizátori ukrojili zo slávnostného programu, čiže z projektu na Seine by prevzali redukovanú časť umeleckých prvkov.

Francúzi si pred olympiádu dávajú pozor na všetky rizikové detaily. Ide teda nielen o potenciálne hrozby pri použití zbraní. „Začali sme predvídať nepredvídateľné," zdôraznil Darmanin na pôde Senátu, keď členov hornej komory parlamentu informoval o bezpečnostných garanciách počas olympiády. Záchranári napríklad už cvičili pre prípad, že by sa zrútila tribúna s divákmi. Simulovaná bola aj extrémna situácia, keby nastala zlá kombinácia prírodného živlu a zákerného zločineckého zásahu: preverili si svoju pripravenosť v situácii, keby kybernetický útok paralyzoval dopravu v Paríži a zároveň by nastali neznesiteľné letné horúčavy.