VIDEO: Rebríky, palice, plyn, agresívni ľudia. Lukašenko znova zaplavuje Poliakov migrantmi

Ilegálnym migrantom to umožňujú bezpečnostné zložky susedného štátu. Poliaci sa už niekoľko mesiacov musia vysporiadať s prílevom ľudí bez vstupných víz do ich krajiny, ktorí sa dostali do Bieloruska.

Migranti sa všetkými možnými spôsobmi snažia dostať z Bieloruska do Poľska Video Poľské hliadky odrazili pokus viac ako dvesto ľudí o nelegálne prekročenie hraníc. Migranti boli agresívni – hádzali konáre stromov aj kamene. Nebezpečné nástroje boli cudzincom zhabané, uviedli Poliaci a dodali, že migranti sa stiahli hlboko do Bieloruska. (10. apríl 2024) / Zdroj: Poľská hraničná stráž

Hovorí sa, že je to prejav pomsty bieloruského autoritárskeho vládcu Alexandra Lukašenka. Zjavne ide o odplatu za to, že Európska únia sprísnila sankcie proti jeho režimu. Migranti z chudobných ázijských a afrických krajín sa najprv dostanú s vízami do Bieloruska, potom sa vyberú k poľským hraniciam, aby sa pokúsili prejsť ďalej na západ. Je to viac-menej organizovaný presun: po prílete týchto cudzincov do Minska lukašenkovci ich prevážajú autobusmi k pohraničným oblastiam s Poľskom a dávajú im zelenú na prechod.

Palice, sprej. Agresivita na poľsko-bieloruských hraniciach rastie Video Zdroj: Poľská hraničná stráž

Poľské ministerstvo obrany už minulý mesiac upozornilo na to, že sa začal nový nápor z bieloruského územia. „Kým počas zimy bola situácia na východnej hranici pokojná, všetko ukazuje na to, že nás čaká ďalšia migračná vlna," informoval vtedy rezort obrany s tým, že ilegálnych migrantov pribúda (denne ich je v priemere okolo 130). K zmene k lepšiemu tento mesiac nedochádza: Lukašenko púšťa nových a nových migrantov.

Od vypuknutia migračnej krízy na poľsko-bieloruských hraniciach Poliaci zaznamenali dosiaľ dovedna až 80-tisíc pokusov o ilegálny prienik na ich teritórium. Napriek tomu, že posilnili bezpečnostné opatrenia, musia pristúpiť k ďalším preventívnym krokom. Rozšíria preto bariéry proti nezákonnému vstupu na svoju pôdu.

Náklady na budovanie bariér sa odhadujú v prepočte na 200 miliónov eur. Financie poskytne zo svojho rozpočtu ministerstvo obrany, ale predpokladá sa, že vláda vo Varšave požiada o peňažný príspevok Európsku komisiu. Poľsko začalo stavať bariéry v roku 2021, čiže po vypuknutí migračnej krízy v poľsko-bieloruskom pohraničí. Doteraz na tento účel použilo v prepočte viac ako 350 miliónov eur.

„V roku 2022 Poľsko postavilo železný plot dlhý 186 km a vysoký 5,5 metra s ostnatým drôtom po celej dĺžke hranice s Bieloruskom, s výnimkou úseku pozdĺž rieky Bug," pripomenula agentúra Interfax. Pribudnúť má teraz elektronická bariéra pozdĺž tejto vodnej plochy.