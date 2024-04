Čečensko a Dagestan na nože. Opitého ministra zatkli, Kadyrov poslal elitné komando

Čečenského ministra pre mimoriadne situácie zadržali v susednom Dagestane kvôli riadeniu auta v opitosti. Ministra Alichana Cakajeva ale vzápätí z väzenskej cely oslobodilo čečenské komando špeciálnych síl a odviezlo ho aj s autom, ktoré v opitosti riadil a po ktorom vyhlásila pátranie kanadská pobočka policajnej centrály Interpol. Napísal to spravodajský server Meduza s odvolaním sa na informácie zo sociálnych sietí v oboch autonómnych republikách na severnom Kaukaze aj v samotnom Rusku.

Prípad sa dostal aj do celoštátnych médií, a to zásluhou vládcu autonómneho Čečenska Ramzana Kadyrova. Ten zadržanie svojho spolupracovníka označil za „hanebnú provokáciu“ a od dagestánskeho vedenia sa domáhal potrestania policajtov, ktorí vztiahli ruku na jeho ministra, ktorý sa podľa neho vôbec ničoho nedopustil. „Keby bol Cakajev vo svojej generálskej uniforme, neodvážili by sa naňho ani pozrieť,“ uviedol Kadyrov. Podľa denníka Kommersant tiež tvrdil, že Cakajev bojoval proti teroristom a podieľal sa na evakuácii civilistov z Pásma Gazy.

Kremeľ sa podľa denníka zdržal komentára.

Zábery zo zadržania čečenského ministra na kontrolnom stanovisku na dagestansko-čečenskej hranici za asistencie strážcov zákona vyzbrojených automatickými zbraňami zverejnil spravodajský kanál Ostorožno, novosti. Zo záberov je zrejmé, že Cakajev kládol odpor, kým ho dagestánski policajti vyvliekli z auta a zvalili na zem.

Pokúsil sa zraziť policajtov

Minister sa podľa týchto správ vrútil na kontrolné stanovište v protismere, odmietol poslúchnuť pokyn na zastavenie a namiesto toho sa pokúsil do policajtov nabehnúť. Tí ho potom zadržali. Vodič podľa poslanca ruského parlamentu z Dagestanu Sultana Chamzajeva javil známky silnej podnapitosti.

Cakajev sa však krátko po zadržaní opäť ocitol na slobode. Pre ministra si podľa zdroja serveru Gulagu.net na kontrolné stanovište dagestánskej polície prišli v 14 autách, vrátane niekoľkých policajných vozidiel s blikajúcimi majákmi, príslušníci zásahovej jednotky Achmat. Títo ozbrojenci sú bežne označovaní ako kadyrovci.

„Kadyrovci počas potýčky, pri ktorej sa vyhrážali použitím zbraní, zadržaného oslobodili a odviezli. Zjavne prekročili svoje služobné povinnosti a vyhrážali sa zabitím pracovníkom (dagestanského) ministerstva vnútra,“ napísal server.

Cakajev, ktorý má hodnosť generálmajora, stál v rokoch 2007 až 2019 na čele čečenských poriadkových síl. Kadyrov ho oslovoval „drahý brat“ a vyznamenal najvyšším poriadkom autonómnej republiky, dodala Meduza, ktorá pôsobí z lotyšského exilu. Podobné incidenty v minulosti ruské nezávislé médiá označovali za „čečenský syndróm bezprávia“.