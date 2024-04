Kmeň vtáčej chrípky H5N1 detegovali aj v kravskom mlieku, upozornila WHO

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v piatok informovala, že vírusový kmeň A vtáčej chrípky H5N1 bol vo veľmi vysokých koncentráciách detegovaný aj v surovom mlieku infikovaných zvierat. Nateraz nie je známe, ako dlho môže vírus v mlieku prežiť, uviedla s odvolaním sa na WHO agentúra AFP.

Vtáčia chrípka A/H5N1 sa prvýkrát objavila v roku 1996. Od roku 2020 exponenciálne vzrástol počet ohnísk u vtákov, pričom bol zaznamenaný aj nárast počtu infikovaných cicavcov. Tento kmeň viedol k úmrtiu desiatok miliónov kusov hydiny. Infikované boli aj voľne žijúce vtáky a suchozemské i morské cicavce.

Kravy a kozy sa do zoznamu infikovaných pripojili minulý mesiac – podľa AFP to bol pre odborníkov prekvapivý vývoj, pretože sa nepredpokladalo, že by boli náchylné na tento typ chrípky.

Americké úrady začiatkom apríla informovali, že z vtáčej chrípky sa zotavuje aj jedna osoba pracujúca na mliečnej farme v štáte Texas. Ide o prvý prípad človeka infikovaného vtáčou chrípkou od kravy, spresnila v piatok na brífingu v Ženeve vedúca globálneho chrípkového programu WHO Wenqing Zhangová.

Dodala, že v rámci súčasných ohnísk bol zaznamenaný aj prenos z vtáka na kravu, z kravy na kravu a z kravy na vtáka. Podľa vedkyne z toho môže vyplývať, že vírus mohol nájsť iné cesty prechodu, ako sa doteraz brali do úvahy.

Zhangová povedala, že v surovom mlieku kráv bola koncentrácia vírusu A/H5N1 veľmi vysoká. Podľa jej slov odborníci stále skúmajú, ako dlho je vírus schopný v mlieku prežiť.

Texaské úrady medzičasom informovali, že mliekarne sú povinné ničiť mlieko od chorých kráv. Pripomenuli súčasne, že je žiaduce dodržiavať bezpečné výrobné a stravovacie postupy, vrátane konzumácie výlučne pasterizovaného mlieka a mliečnych výrobkov.

Zhangová uviedla, že zatiaľ neexistujú dôkazy o šírení chrípky A/H5N1 medzi ľuďmi.