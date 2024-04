Skrachované vzťahy šéfov vlád. Expremiér Babiš nie je jediný. Talianska líderka odkopla muža, keď sa zaliečal inej žene

Rozchody niektorých politických lídrov vyvolajú rozruch, v iných prípadoch sa im venuje slabá pozornosť. Po oznámení českého expremiéra Andreja Babiša na sociálnej sieti, že prestáva žiť pod jednou strechou s manželkou Monikou, sa dá očakávať, že viaceré médiá v Prahe začnú pátrať po ich finančnom vyporiadaní. „Či sa chcú aj rozvádzať, nie je z príspevku jasné. V prípade rozvodu by sa však právnici museli zaoberať delením Babišovho majetku. Ten podľa odhadov predstavuje asi 140 miliárd českých korún," upozornil server iDNES. V prepočte to vychádza na 5,54 miliardy eur.

Talianska premiérka Giorgia Meloniová. S novinárom Andreom Giambrunom, s ktorým žila takmer desať rokov, sa rozišla presne rok odvtedy, keď sa dostala k moci. Foto: SITA/AP/Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Po vstupe do politiky sa v Česku ako prvý (ex)predseda vlády rozviedol Jiří Paroubek. Rok po odchode z čela vlády sa rozhodol ukončiť manželstvo so Zuzanou Paroubkovou, ktoré trvalo takmer tri desaťročia. Zaľúbil sa totiž do Petry Kováčovej, rodáčky z Nitry, s ktorou sa v tom istom roku oženil. Mal vtedy 55 rokov. Slovenka, s ktorou sa zoznámil, keď mu robila tlmočníčku, bola od neho o 21 rokov mladšia. Preslávila ju veta, keď odpovedala na otázku, čo ju na ňom zaujalo: „Najviac sexy na mojom mužovi je mozog." Jeho vzťah s mladou ženou však po desiatich rokoch stroskotal. Rozvádzali sa štyri roky, hádali sa najmä o výšku výživného pre ich malú dcéru.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Petr David Josek Petra paroubková, Jiří Paroubek, bozk Petra Paroubková bozkáva svojho manžela Jiřího, predsedu Sociálno-demokratickej strany.

V roku 2010 ukončil manželstvo Mirek Topolánek. So svojou ženou Radkou Topolánkovou žil od ich svadby 31 rokov. Rozviedol sa s ňou rok po tom, čo musel podať demisiu, pretože Poslanecká snemovňa vyslovila jeho vláde nedôveru. Vysvitlo, že ešte ako premiér mal milostný vzťah s Luciou Talmanovou. Topolánek si našiel novú lásku v politickej strane, ktorej šéfoval. O jedenásť rokov mladšia Talmanová pôsobila ako členka dolnej komory parlamentu.

S manželskou neverou, ktorú sprevádzalo politické zemetrasenie, sa spája meno Petra Nečasa. Keď sa stal v roku 2010 predsedom vlády, za šéfku svojho kabinetu si vybral stranícku kolegyňu Janu Nagyovú. Podľahol flirtu s ňou a tá sa ho snažila presvedčiť, aby sa rozviedol. Keď bola vo vysokej funkcii na úrade vlády, ocitla sa v stredobode pozornosti upriamenej na politický škandál. Po zatknutí ju polícia obvinila nielen z kupovania poslancov, ale aj zo zneužitia vojenskej tajnej služby. Protizákonne dala sledovať milencovu manželku Radku Nečasovú (trvalo to niekoľko mesiacov do jesene 2012). Zrejme verila konšpirácii, že aj ona má nemanželský vzťah… Megaaféra mala pre Nečasa fatálne dôsledky: v júli 2013 bol nútený odstúpiť z čela vlády.

Nagyová s nátlakom na Nečasa uspela. V januári 2013, keď verejnosť ani len netušila o jeho nevere, vydal vyhlásenie, v ktorom informoval, že s manželkou už nejaký čas nežije. Na prvý pohľad sa zdalo, že príčinou je asi pracovná vyťaženosť premiéra, čo ho oberá o vzácne chvíle súkromného života so ženou Radkou. „Už nie sme schopní zladiť naše predstavy o rodinnom a pracovnom živote napriek tomu, že sme sa obaja o to snažili. Preto už niekoľko mesiacov žijeme odlúčene," ozrejmili v spoločnom oznámení.

Skončila s podmienkou

Rozviedli sa bez problémov, súd ich od seba oddelil v auguste 2013. Muž, s ktorým Nečasová prežila bezmála tri desaťročia a mala s ním štyri deti, sa však s najväčšou pravdepodobnosťou zachoval ako klamár. „Manžel mi až do poslednej chvíle tvrdil, že v tom nikto tretí nie je," povedala na súde.

zväčšiť Foto: Reuters, Stringer Jana Nagyová Manželka bývalého českého premiéra Petra Nečasa Jana Nečasová.

Nečas sa potom oženil s Nagyovou, ktorá prijala jeho priezvisko. Súd ju neposlal do väzenia, vyviazla s podmienečným trestom.

V minulom roku vo svete rezonovali medzi (ex)predsedami vlád tri skrachované vzťahy. V októbri, keď Giorgia Meloniová mohla oslavovať prvý rok vo funkcii talianskej premiérky, mala hlavu asi úplne inde. Oznámila vtedy, že sa rozhodla ukončiť svoj vzťah s televíznym redaktorom Andreom Giambrunom, s ktorým žila desať rokov. (Rozvodom sa nemusela zaoberať, pretože sa nezosobášili.) Diváci mohli vidieť Giambruna, ako sa dotýka svojho rozkroku a pýta sa kolegyne, prečo ju skôr nestretol… Krátko predtým ho kamera zachytila, keď hovoril, že ženy s ním môžu v televízii pracovať, ak sa s ním pridajú k skupinovému sexu. „Naše cesty sa už nejaký čas rozchádzali, je načase priznať to," napísala vtedy Meloniová na sociálnej sieti.

zväčšiť Foto: SITA/AP, Gregorio Borgia Berlusconi, Meloniová Silvio Berlusconi s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Talianska premiérka, ktorá má 47 rokov, odkázala politickým súperov, aby sa nespoliehali na to, že problémy v súkromnom živote na ňu doľahnú na čele vlády: „Všetci, ktorí dúfajú, že ma oslabia, neuspejú," zdôraznila v tejto súvislosti.

Sanna Marinová, ktorá šéfovala fínskej vláde do júna minulého roku, podala žiadosť o rozvod spolu s manželom Markusom Raikkonenom v máji 2023. „Zostaneme najlepší kamaráti," uviedli v spoločnom vyhlásení, v ktorom podčiarkli, že zvlášť im záleží na ich malej dcére. Fínske médiá zobrali informáciu iba na vedomie, po detailoch nepátrali.

Vlani v auguste Kanaďanov šokovalo spoločné vyhlásenie predsedu vlády a jeho manželky. Považovali ich totiž za úžasný pár, oboch za šarmantných rodičov troch krásnych detí. Justin Trudeau a Grégoire Trudeauová oznámili, že sa dohodli na rozvode. O konkrétnej príčine sa nezmienili.

Kanada nie je Taliansko

Na rozdiel od Meloniovej sa Trudeau nemusel obávať, že si do neho rypnú politickí nežičlivci. Opozičný líder Jagmeet Singh vyhlásil, že v plnom rozsahu rešpektuje jeho právo na ochranu súkromia. „Chcem povedať, že to býva ťažká situácia pre každú rodinu, zvlášť v prípade, keď sa nachádza pod drobnohľadom verejnosti," dodal podľa stanice CTV News.

Premiéra odvtedy s novou láskou nevideli, pravdepodobne si nenašiel inú ženu. Naopak, Trudeaová sa zrejme zaľúbila do detského chirurga Marcosa Bettolliho. Keď sa rozvádzala, v rovnakom čase podala žiadosť o rozvod lekárova manželka (kanadské médiá to zistili v októbri minulého roku). „Znovu nadviazal vzťah s významnou osobou, ktorá priťahuje výraznú pozornosť médií," citoval denník Toronto Sun z toho, čo uviedla do súdneho spisu o chirurgovi. Meno ženy nebolo uvedené, ale stopa viedla k exmanželke predsedu vlády. Trudeauovú a Bettolliho odvtedy médiá viackrát zahliadli. Z kontextu súdneho dokumentu viac-menej vyplýva, že k nemu mala veľmi blízko už niekedy v minulosti a že nakoniec uprednostnila lekára pred premiérom.