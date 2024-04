ONLINE: Chcú Rusi obsadiť Charkov? Lavrov naznačil, že by tvoril 'sanitárnu zónu' okolo Ruska

Ruský záujem o Charkov môže súvisieť s vytvorením "sanitárnej zóny" okolo ruských obcí, aby boli mimo dostrelu ukrajinskej armády. Americký Inštitút pre štúdium vojny uviedol, že to vyplýva zo slov ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova. Podľa inštitútu je to prvý vysoký predstaviteľ Kremľa, ktorý to naznačil.