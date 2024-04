Mladí Američania páchajú rekordne veľa samovrážd. Nikto presne nevie prečo

Bol jedným z 50-tisíc ľudí, ktorí vlani v Spojených štátoch podľa oficiálnych štatistík spáchali samovraždu. Ide o doposiaľ najvyšší počet. Druhý najvyšší pripadá na rok 2022, kedy si život vzalo 49 449 ľudí, píše sa na internetových stránkach britskej BBC.

„Tak veľmi si prajem, aby nám býval dal šancu mu pomôcť,“ hovorí Katherine Salasová zlomeným hlasom. „To na tom bolo to najťažšie, nemala som možnosť to s ním prebrať,“ dodáva. Na Benovu počesť v obývacej izbe vytvorili „múr spomienok“. Na jej vrchole visí jeho univerzitný diplom, ktorý mu bol udelený posmrtne.

Odpoveď hľadajú márne

„Bol to dobrý, všestranne nadaný človek,“ hovorí o svojom synovi Tony. „Zostala nám po ňom diera v srdci,“ dodáva smutne.

Čítajte viac Otec nezaistil zbraň, matka ignorovala duševné problémy. V USA prvýkrát odsúdili rodičov masového vraha

Ale prečo sa Ben zabil? Na túto otázku Salasovi odpoveď hľadajú márne. Hovoria, že v roku 2020 krátko užíval lieky na miernu depresiu, ale následne ich uisťoval, že už je v poriadku. „Neobjavovali sa u neho žiadne prejavy, ktoré by naznačovali, že má psychické problémy,“ podotýka Tony. Ben mal s rodičmi blízky vzťah, často si s nimi telefonoval. Tony mu volal krátko pred smrťou. Hovoril vraj, že je v pohode. „A potom o niekoľko hodín neskôr bol koniec,“ spomína otec.

Severokarolínskou štátnou univerzitou v poslednej dobe otriasla séria samovrážd. V minulom akademickom roku si život vzalo sedem študentov, vrátane Bena. V tom terajšom sú to traja. Podľa Justine Hollingsheadovej z rektorátu univerzity sú samovraždy „celoštátnou epidémiou“ v USA, ktorá sa neobmedzuje len na vysoké školy. „Keby sme poznali príčiny, problém by sme vyriešili,“ hovorí s tým, že u ľudí, ktorí na samovraždu pomýšľajú, ani nemusia byť žiadne varovné signály, nezveria sa príbuzným alebo priateľom, nevyhľadajú pomoc. „A my sa nikdy nedozvieme prečo,“ hovorí Hollingsheadová.

Spýtaj sa, presviedčaj, pošli

Severokarolínska štátna univerzita zvýšila počet poradcov a zaviedla systém „Spýtaj sa, presviedčaj, pošli“, aby sa študenti naučili rozpoznávať, že ich spolužiaci môžu mať problémy, a aby vedeli, kde pre nich môžu zaistiť pomoc. Zamestnanci vysokej školy si majú všímať študentov s vysokou absenciou alebo tých, ktorí žiadajú o predĺženie rôznych lehôt pre prípad, že by išlo o známku toho, že niečo nie je v poriadku.

Študentka Lorelei si myslí, že mnoho jej rovesníkov má silné obavy z toho, čo sa vo svete deje. „Neustále sú tu veci, ktoré sa nezlepšujú a život je veľmi drahý,“ hovorí. Študent informačných technológií menom Brody uviedol, že vďaka tomu, že univerzita pravidelne rozosiela informačné e-maily, vie, že pomoc je dostupná.

Pandémia veľkou ranou

Aj iné americké univerzity hovoria o tomto trende. Samovražda sa stala druhou najčastejšou príčinou úmrtí Američanov do 35 rokov, uvádza Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC). Prispieť k tomu mohla pandémia covidu-19, hovorí psychiatrička Christine Crawfordová z Národnej aliancie pre psychické choroby. Znamenala pre nich veľkú ranu, čo sa týka získavania potrebných sociálnych schopností. „Boli doma, odtrhnutie od svojich rovesníkov a vecí, ktoré sú tak dôležité pre zdravý vývoj mladého človeka,“ hovorí Crawfordová.

Pandémia spravila v ľudských vzťahoch čistky. Možno sme pochopili, čo je podstatné, hovorí Lina Mayer Video

Americké ministerstvo zdravotníctva v decembri 2021 verejne upozornilo na rastúce počty mladých ľudí pokúšajúcich sa o samovraždu. Zdôraznilo vplyv pandémie a sociálnych sietí, ktoré „prehĺbili bezprecedentný stres, s ktorým sa mladí ľudia už stretávali“. Na celoštátnej tiesňovej linke proti samovraždám, ktorá má viac ako 200 centier po celých USA, sa vlani počet volajúcich zvyšoval o 100-tisíc mesačne. Jedno z centier v Marylande, kde teraz na krízovej linke pracuje 150 operátorov, ich počet zvyšuje. Operátor Josue Melendez hovorí, že často volajú mladí muži vo veku od 15 do 35 alebo 40 rokov a univerzitní študenti. „Stres spojený s platbou za univerzitné štúdiá, celkovo ekonomika, to všetko môže byť na jedného človeka príliš,“ hovorí.

Čítajte viac Tri roky pre pandémiu neplatili. Teraz mladí v USA opäť musia splácať študentské pôžičky

Doma u Salasových Katherine súhlasí s tým, že mladí ľudia sú pod finančným tlakom. „Všetky záchytné siete, ktoré fungovali v predchádzajúcich generáciách, sú preč. Myslím, že mnoho mladých ľudí pociťuje silnú neistotu ohľadom toho, čo ich čaká,“ uvádza. Na tričku nosia placku s Benovou fotkou a nápisom „Na tebe záleží“. S manželom chce šíriť povedomie o depresii. Podľa Tonyho je potrebné, aby o nej hovorilo viac ľudí. „Keď sa to môže stať nám, môže sa to stať komukoľvek inému,“ upozorňuje Benov otec. A Katherine ľuďom odkazuje, aby sa neuspokojili s uisťovaním, že je niekto „v pohode“. Môže to znamenať, že je všetko v poriadku, ale často to tak v skutočnosti nie je.