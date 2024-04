USA odklepli spojencom vojenskú pomoc: Taiwanu za osem a Izraelu za 26 miliárd dolárov

Americká Snemovňa reprezentantov schválila štvoricu návrhov zákonov, ktoré zahŕňajú zahraničnú vojenskú pomoc v celkovej výške 95 miliárd dolárov, a to pre Ukrajinu, Izrael a partnerov USA v juhovýchodnej Ázii, predovšetkým Taiwan. Ich prijatie mesiaca bránili vnútropolitické spory v Kongrese. Štvrtý návrh zákona by podľa amerických médií mohol viesť k celoštátnemu zákazu siete TikTok, u ktorej sa činitelia obávajú čínskej špionáže, rozsiahlym sankciám voči Iránu či využitiu zmrazených ruských aktív na podporu Ukrajiny brániacej sa ruskej invázii. Všetky návrhy prešli veľkou nadstraníckou väčšinou a putujú do Senátu. Horná komora Kongresu podľa očakávania schváli a prezident Joe Biden podpíše.

Biden krátko po hlasovaní podľa agentúry Reuters vyzval Senát na rýchle schválenie súboru zákonov, aby ich mohol sám urýchlene podpísať.

Obzvlášť ohľadom podpory Ukrajiny boli USA pod veľkým tlakom zahraničných partnerov pretože Kyjev by podľa nich bez pomoci USA nemusel byť schopný ustáť očakávanú ruskú ofenzívu. Zákon týkajúci sa Ukrajiny počíta s vyčlenením až 60,8 miliardy dolárov na podporu Kyjeva a pokrytie ďalších výdavkov, ktoré s jeho podporou súvisia. Z lavíc kongresmanov Demokratickej strany sa dnes po konci hlasovania ozval jasot, niektorí mávali ukrajinskými vlajočkami.

Sumy vyčlenené pre jednotlivých zahraničných partnerov USA sa nerovnajú priamej vojenskej podpore – značné podiely z trojice balíkov financovania pôjdu na doplnenie amerických vojenských zásob, rozvoj vojenskej infraštruktúry či humanitárnu pomoc. Ukrajina zo 60,8 miliardy dolárov dostane v priamej vojenskej podpore asi 23 miliárd.

V prípade Izraela dnešný návrh počíta s podporou vo výške 26 miliárd dolárov na podporu „jeho úsilia ubrániť sa Iránu a jeho spojencom a na posilnenie vojenských operácií USA v reakcii na nedávne útoky“, uvádza sa v zhrnutí návrhu.

Čítajte viac Hádka kvôli Gaze? Nie sme ako nacisti, nahneval sa Netanjahu na nemeckú ministerku

V prípade juhovýchodnej Ázie ide o podporu amerických partnerov v regióne, predovšetkým Taiwanu, s cieľom odradiť Čínu od vykonávania vojenskej agresie v regióne. Taiwan podľa návrhu v priamej vojenskej podpore dostane zhruba dve miliardy dolárov, ďalšie dve miliardy pripadnú na doplnenie amerických zásob a vyše tri miliardy na „rozvoj ponorkovej priemyselnej základne“.

Postaviť sa na správnu stranu dejín

Zástancovia návrhov v niekoľkohodinovej diskusii, ktorá predchádzala hlasovaniu, dnes argumentovali nutnosťou postaviť sa „na správnu stranu histórie“, zdôrazňovali, že Spojené štáty sa musia postaviť k obrane demokracie proti autoritárstvu, nech už je to kdekoľvek na svete, a to aj preto, že izolovať sa a praktizovať politiku appeasementu podľa nich nefunguje.

Čítajte viac Mier je to najcennejšie, Taiwan červenou čiarou. USA a Čína si neveria

„Môžeme si vybrať úctu alebo zahanbenie. Problémy našich priateľov by nás čoskoro mohli dohnať doma,“ poznamenal dnes republikán Doug Lamborn. Mnoho jeho kolegov zdôrazňovalo, že USA podľa nich musia podporovať svojich partnerov v Tichomorí, a odradiť tak Čínu od agresívnych vojenských krokov, ktoré by mohli Spojené štáty zatiahnuť do vojny s ňou.

Rad kongresmanov z Republikánskej aj Demokratickej strany dnes ocenil, že šéf Snemovne reprezentantov Mike Johnson zákony na hlasovanie predložil. Johnson kvôli tomu podľa amerických médií môže riskovať vlastný post, pretože konzervatívne krídlo republikánskej strany hrozí, že začne hlasovanie o nedôvere v predsedu snemovne. Dotyční republikáni pôvodne prijatie zákonov o zahraničnej podpore podmieňovali sprísnením americkej migračnej politiky.

„Nie sú to perfektné zákonné opatrenia, nie sú to zákony, ktoré by sme napísali, keď by republikáni vládli celému Kongresu aj Bielemu domu. Ale je to najlepší možný produkt, ktorý môžeme za daných okolností presadiť, aby sme splnili tieto dôležité záväzky,“ uviedol Johnson.