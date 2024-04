ONLINE: Kyjev masívne zaútočil na Rusko. Zelenskyj chce, aby lietadlá NATO zostreľovali ruské rakety

Kyjev v posledných týždňoch vystupňoval svoje útoky na Rusko, pričom sa zameriava najmä na lokality s energetickou infraštruktúrou. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žiada, aby lietadlá NATO zostreľovali ruské rakety nad Ukrajinou. Pýta sa: Pre Izrael ste to urobili, prečo nie pre nás? Hovorí o dvojitom metri.

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 788 dní Nájsť a zničiť. Ukrajinskí piloti dronov sa zamerali na ruské tanky aj obrnené vozidlá

7:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa v rozhovore s brazílskymi médiami sťažoval na dvojitý meter spojencov, uviedol server Ukrajinska Pravda. Podľa neho by spojenecké lietadlá mali zostreľovať ruské rakety nad Ukrajinou, podobne ako to urobili v prípade Izraela.

Keď sme od prvého dňa vojny hovorili, aby spojenci zavreli oblohu nad Ukrajinou, dostali sme odpoveď, že Ukrajina nie je členom NATO, povedal Zelenskyj a pripomenul, že ani Izrael nie je členom NATO.

„Potrebovali zničiť všetko, čo Izraelčanom lietalo nad hlavami (výborne, zničili a ľudia tam žijú, vďaka Bohu). Ale to je dvojitý meter – každý v takej chvíli zabudol, že Izrael nie je krajinou NATO,“ citovala Ukrajinska Pravda Zelenského.

Počas obrany Izraela pred útokom Iránu spojenci demonštrovali, „že technológia stačí na zostrelenie stoviek iránskych rakiet a Šáhidov“ a malo by to byť výstrahou aj pre Rusko.

„Pretože ruské lietadlá a rakety opakovane prekročili vzdušný priestor Poľska a Rumunska a tam neboli žiadne reakcie. To hovorí o dvojitom štandarde,“ zdôraznil ukrajinský prezident.

Vyzval spojencov, aby z lietadiel zostreľovali rakety letiace na Ukrajinu. „Čo sa stalo v Izraeli? Lietadlá strieľali rakety. Ak nám ponúknu napríklad lietadlá z Francúzska, Nemecka, Poľska, Veľkej Británie, je jedno od koho, ktoré sa vznesú do vzduchu na územiach svojich krajín (nehovoriac o iných miestach alebo o našich)… Ak sa tieto lietadlá vznesú nad územia našich susedných krajín a zostrelia rakety, ktoré určite letia na Ukrajinu, ale môžu priletieť aj na tieto územia, ako sa to už stalo v prípade Poľska a Rumunska, tak nech ich zostrelia. Ja im budem tlieskať, budem im za to vďačný. Pretože toto sú rovnaké pravidlá pre všetkých medzi spojencami, nie dvojitý meter,“ uviedol Zelenskyj.

7:00 Moskva tvrdí, že ruská protivzdušná obrana zostrelila päťdesiat dronov počas ukrajinského sobotňajšieho útoku na Rusko. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.

Ukrajina spustila v noci na sobotu vlnu útokov dronmi na osem ruských oblastí. Útoky si vyžiadali niekoľko obetí. Podľa gubernátora zasiahnutej Belgorodskej oblasti Viačeslava Gladkova zahynula žena so zlomenou nohou a muž, ktorý ju opatroval, ako aj tehotná žena a jej nenarodené dieťa.

Kyjev v posledných týždňoch vystupňoval svoje útoky na Rusko, pričom sa zameriava najmä na lokality s energetickou infraštruktúrou.

Ruské ministerstvo obrany informovalo, že zostrelilo ukrajinskú stíhačku Suchoj Su-25, bez uvedenia akýchkoľvek ďalších podrobností. Toto tvrdenie nie je možné nezávisle overiť, pripomína agentúra AP.

6:58 Južná Kórea podpísala rámcovú dohodu s Ukrajinou, prostredníctvom ktorej poskytne vojnou postihnutej krajine nízko úročené pôžičky v hodnote 2,1 miliardy dolárov (1,9 miliardy eur). Informovala o tom v nedeľu kórejská agentúra Jonhap s odvolaním sa na kórejské ministerstvo financií.

Juhokórejský minister financií podpísal dohodu o pôžičkách so svojím ukrajinským náprotivkom v piatok vo Washingtone.

„Piatková dohoda si kladie za cieľ vytvoriť právny základ pre úverovú pomoc. Obe strany sa zaviazali spoločne hľadať projekty, ktoré pomôžu Ukrajine s jej obnovou a rozvojom,“ uviedlo kórejské ministerstvo vo svojom tlačovom vyhlásení.

6:55 Irán poprel medializované správy, podľa ktorých mu Rusko má údajne dodať stíhačky najnovšej generácie Suchoj Su-35. Uviedla to v nedeľu agentúra DPA s odvolaním sa na iránsku tlačovú agentúru Fararu.

Medializované informácie v iránskych médiách sa odvolávali na správu z agentúry SNN, ktorá má blízko k Iránskym revolučným gardám. Avšak po konzultáciách s iránskym ministerstvom obrany SNN na sociálnej sieti Telegram správu vzápätí dementovala.

Ministerstvo obrany minulý rok oznámilo, že okrem stíhačiek Su-345 Irán nakúpil z Ruska aj bojové helikoptéry Mi-28H a Yak-130. Podľa Fararu sa však dodávka stíhačiek nakoniec neuskutočnila pre protesty zo strany Izraela a niektorých arabských štátov v Perzskom zálive. Neoficiálne informácie uvádzali, že iránsko-ruská dohoda mala pôvodne zahŕňať dodanie 24 nových stíhačiek.

Po zlyhaní jadrovej dohody z roku 2015 Irán posilnil svoje vzťahy s Ruskou Federáciou, ktorej pomáha s vojenskou logistikou vo vojne na Ukrajine. Západ obviňuje Teherán z dodávok takzvaných kamikaze dronov, ktoré Rusko opakovane použilo v ukrajinskom konflikte. Irán to popiera.