Navaľná: Putin je nevypočítateľný, môže použiť jadrové zbrane

„Nevieme, čo od neho môžeme čakať,“ uviedla pre DPA. „Možno to urobí,“ dodala.

Prirovnala túto otázku k invázii Ruska na Ukrajinu – uviedla, že od Putina vtedy nečakala, že zaútočí vzhľadom na silné vzťahy medzi oboma krajinami. „Ale rozhodol sa to urobiť. Desí ľudí, drží ich v strachu. Nikto nevie, čo Putin najbližšie urobí,“ doplnila.

Putin spustil plnoformátovú inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a od roku 2014 v rozpore s medzinárodným právom okupuje Krymský polostrov.

Nájsť a zničiť. Ukrajinskí piloti dronov sa zamerali na ruské tanky aj obrnené vozidlá Video

Navaľná povedala, že si nie je istá, či má Putin naozaj „pevnú stratégiu“.

Navaľní boli dlhé roky najpoprednejšími opozičnými aktivistami v Rusku.

Dlhoročný a vytrvalý odporca Putina Navaľnyj zomrel 16. februára v ruskom väzenskom tábore za polárnym kruhom na Sibíri. Nebolo nezávisle zistené, že 47-ročný Navaľnyj zomrel prirodzene, ako sa to píše v jeho úmrtnom liste. Jeho podporovatelia si myslia, že bol zavraždený.

Čítajte viac Zmeníme budúcnosť EÚ. To znamená 250 miliónov mŕtvych Európanov, to je cena jadrovej vojny, hlásili v ruskej TV

Navaľná sa vyjadrila aj k nedávnemu zatknutiu niekoľkých podozrivých ruských špiónov v Európe. Povedala, že je to ďalší znak, že Putin už dlho vedie vojnu v srdci Európy a používa na to všetky potrebné prostriedky.

„Putin nielen začal, on to robí už dlho. Začína vojny, zabíja (v Európe) svojich odporcov,“ uviedla s tým, že prítomnosť špiónov pre ňu nie je prekvapením. Dodala: „Vždy som predpokladala, že v Európe je veľa špiónov: ruských špiónov, to je jasné.“