Maria Zacharovová reagovala rýchlo ako jedna z prvých. „Vojenská pomoc kyjevskému režimu je priame financovanie teroristickej činnosti," citovala agentúra Interfax hovorkyňu rezortu diplomacie. V duchu kremeľskej propagandy nehovorila o Ukrajine ako o štáte, ale zmienila sa o existencii režimu v Kyjeve, ktorý Moskve kole oči.

Exprezident Dmitrij Medvedev, ktorý je známy ostrými slovnými útokmi nielen na adresu Ukrajiny, ale aj jej spojencov, zostal verný tónu svojej rétoriky. „Rusko zvíťazí nehľadiac na 61 miliárd krvavých dolárov. Sila a pravda stojí za nami," napísal na sociálnej sieti Telegram. Pokračoval, že nepochyboval o tom, že americká Snemovňa reprezentantov schváli pomoc pre ukrajinskú armádu. „Bolo to hlasovanie bastardov za predĺženie občianskej vojny rozdeleného národa našej kedysi jednotnej krajiny, za maximálne zvýšenie počtu obetí tejto vojny," uviedol Medvedev, ktorí zastáva funkciu podpredsedu Bezpečnostnej rady Ruskej federácie.

Medvedev fakticky spochybnil samostatnosť celej Ukrajiny, keď sa zmienil o „vojne rozdeleného národa". Američanov dokonca zaželal, aby ich zachvátila občianska vojna, ktorá dopadne horšie ako vojna Severu proti Juhu na ich území v 19. storočí. „Nakoniec povedie k neslávnemu rozpadu podlého impéria zla 21. storočia," uzavrel Medvedev.

Podpredseda hornej komory parlamentu a šéf jej zahraničného výboru Konstantin Kosačov je presvedčený, že americká pomoc bude mať jedine za následok ďalšie tisíce mŕtvych na ukrajinskej strane. Tvrdí, že Západ ich financovaním armády prezidenta Volodymyra Zelenského posiela na zomierať na front, za čím vidí geopolitické a záujmy protiruských mocností. „Americký balík takzvanej pomoci je predovšetkým podpora pre vojensko-priemyselný komplex USA," napísal Kosačov na Telegrame.

Agentúra RIA-Novosti zverejnila text svojho komentátora Davida Narmandiju, ktorý označil titulkom Plač, Ukrajina, tebe dali peniaze: „Reč o Ukrajine už dávno nie je o víťazstve alebo o porážke v konflikte s Ruskom. Otázka spočíva jedine v tom, koľko Ukrajincov ešte stihne zomrieť, než sa udeje to, čo je nevyhnutné. Washington nie je pripravený vydať Ukrajinu Moskve v životaschopnom stave, chápe však, že ju bude musieť vydať. Preto teraz Biely dom potrebuje urobiť všetko, aby predĺžil konflikt. Čím viac Ukrajincov padne na fronte, o to menej z nich sa stane Rusmi. Čím viac bude Ukrajina spustošená, tým menej úžitku Rusku prinesie."

Narmandija sa ešte posmešne vyjadril o politikoch na Ukrajine, ktorí hovoria, že ich vlasť vstúpi do dejín, čím majú na mysli to, že sa ubránia ruskej invázii: „Treba s nimi súhlasiť. Generácie detí v školách na celom svete sa budú učiť o krajine, ktorá mala obrovský potenciál, ale zahynula, brániac cudzie záujmy zabalené do čipkovaných nohavičiek Európskej únie."

Vojenský bloger Alexandr Koc veští Ukrajincom tiež, že v boji s Rusmi nakoniec neuspejú, a jedine im pribudnú ďalšie pomníky na cintorínoch. Predpovedá, že budú musieť stále znižovať vekovú hranice mobilizácie: „Klesne na 23 rokov, na 20 rokov…," napísal. Varoval ich, že kým tancujú okolo miliárd amerických dolárov, v skutočnosti sa môžu pripraviť na zánik celého svojho národa.