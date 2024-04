Sovietske tanky opravuje a posiela ich Ukrajincom. Českému zbrojárovi vojna zarobila miliardy: Verím, že dopyt bude ešte dlho silný

Vojna môže byť samozrejme lukratívna. Vďaka zvýšeným výdavkom európskych štátov na vojenskú techniku sa akcie zbrojoviek, ako je napríklad nemecký Rheinmetall, tento rok dostali rekordne vysoko.

Michal Strnad je približne rovnako starý ako Excalibur, ktorý je v súčasnosti najväčšou a najziskovejšou časťou spoločnosti Czechoslovak Group (CSG). Skupina minulý týždeň oznámila, že jej tržby vzrástli vlani na 1,73 miliardy eur, čo je oproti roku 2021 viac ako trojnásobok. „Aj keby vojna mala zajtra skončiť, trvalo by roky, kým by sa prázdne sklady doplnili, a to nehovorím o snahách o navýšenie výdavkov na obranu a zväčšenie produkcie,“ povedal Strnad agentúre Bloomberg vo svojej kancelárii v Prahe. „Verím, že dopyt bude dlho silný,“ dodal. Spoločnosť, ktorá tiež vyrába vlastné bojové vozidlá, rovnako ako civilné a vojenské nákladné autá, má podľa Strnada objednávkovú knihu na nasledujúce roky plnú.

CSG expandovala, keď v roku 2020 kúpila španielsky muničný podnik Fábrica de Municiones de Granada a o dva roky neskôr talianskeho výrobcu malorážovej munície Fiocchi Munizioni. Vlani v októbri oznámila nákup muničnej divízie americkej firmy Vista Outdoors, podľa CSG je akvizícia teraz v procese regulatórneho schvaľovania. Bloomberg píše, že ide o akvizíciu, ktorá v Spojených štátoch naráža na istý politický odpor.

Požehnanie pre zbrojárov

Nové geopolitické podmienky sú pre zbrojárske firmy požehnaním. Európa podniká kroky na zvýšenie produkcie a posilnenie vojenskej pripravenosti v situácii, keď v USA uviazli prostriedky na ďalšiu vojenskú pomoc Ukrajine a prezidentský kandidát Donald Trump sa vyhráža, že hodí cez palubu tých spojencov, ktorí neplnia požiadavky ohľadom výdavkov na obranu. Exekutíva EÚ nedávno zverejnila prvú Európsku stratégiu týkajúcu sa obranného priemyslu.

Avšak zbrojný priemysel sa stretáva aj s problémami. Kvôli rýchlemu nárastu počtu zákaziek potrebuje viac výrobných priestorov a zamestnancov. Problémy sú tiež v dodávateľských reťazcoch, s vysokými cenami energií, obmedzeniami vo verejných výdavkoch alebo s tým, že niektorí investori sú ohľadom financovania výrobcov zbraní zdržanliví.

Rheinmetall narástol o 500 %

Analytici zo spoločnosti Goldman Sachs minulý týždeň povedali, že trhová hodnota niektorých zbrojoviek sa dostala na príliš vysokú úroveň. Napríklad cena akcií Rheinmetallu za posledné tri roky stúpla o viac ako 500 percent, čím prekonala väčšinu amerických technologických firiem.

Strnadov otec Jaroslav spoločnosť Excalibur Army založil v roku 1995. Nakupoval vyradené sovietske tanky a ďalšiu techniku od budúcich členov NATO vo východnej Európe s cieľom získať z nich kov na predaj do šrotu. Objavil ale kvitnúci trh s náhradnými dielmi a použitými bojovými vozidlami v končinách, ako je Afrika, a tiež profitoval z niektorých blízkych politických väzieb doma. Odvtedy Excalibur renovoval ťažkú vojenskú techniku, vrátane asi 300 sovietskych hlavných bojových tankov T-72. Okolo stovky z nich naložili na vlaky a spoločne s delostreleckými granátmi poslali na Ukrajinu. Od začiatku vojny na Ukrajine sa produkcia munície do ťažkých zbraní v CSG zvýšila desaťnásobne a počet jeho zamestnancov v závodoch v ôsmich krajinách sa takmer strojnásobil na 10-tisíc. V roku 2018 Jaroslav Strnad previedol svoj podiel v CSG na Michala, ktorého majetok má podľa indexu miliardárov agentúry Bloomberg hodnotu najmenej päť miliárd dolárov a jeho firma je jedným z najrýchlejšie rastúcich výrobcov zbraní v Európe. Hovorca CSG Andrej Čírtek sa k finančnému ohodnoteniu odmietol vyjadriť.

Firma buduje nové výrobné haly v troch európskych krajinách a za divíziu Visty Outdoor ponúkla 1,9 miliardy dolárov. Ak sa transakcia uskutoční, mohla by CSG refinancovať svoj dlh, ktorý v súčasnosti obsahuje primárne pôžičky od miestnych bánk, prostredníctvom medzinárodných veriteľov a držiteľov dlhopisov. Plánuje investovať stovky miliónov dolárov do možného zbrojárskeho podniku typu joint venture na Ukrajine. Tieto plány na expanziu však prichádzajú v čase, keď narastá znepokojenie ohľadom situácie v bojoch na Ukrajine, ktorá sa stretáva so závažným nedostatkom munície. Oteplenie tiež posilňuje obavy, že Rusko bude mať lepšiu šancu prelomiť front.

Ponuky dostáva každý mesiac

Michal Strnad, ktorého otec ho do firmy uviedol ešte v čase, keď bol na základnej škole, a v 21 rokoch z neho urobil jej výkonného riaditeľa, hovorí, že je pripravený priviesť CSG na ďalšiu úroveň. Jeho dlhodobejším cieľom je napodobniť spoločnosť Rheinmetall z hľadiska pomeru trhovej hodnoty podniku k zisku, čo je dôležitý ukazovateľ pre investorov.

„Rheinmetallom zatiaľ nie sme, ale doháňame ho,“ hovorí Strnad. „Na to, že by som niečo zo svojho majetku predal, som ani nepomýšľal, aj keď ponuky dostávam každý mesiac. Ak by som predal, čo by som s peniazmi robil? Musel by som ísť a kúpiť niečo iné, takže na čo by to bolo?“ pýta sa podnikateľ.