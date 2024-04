ONLINE: Zelenskyj: Ukrajina nebude druhým Afganistanom. Ruská armáda musí každý deň utrpieť straty

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 789 dní Nájsť a zničiť. Ukrajinskí piloti dronov sa zamerali na ruské tanky aj obrnené vozidlá Video

Čítajte viac 788. deň: Rusi pri Časiv Jare opakujú taktiku z Avdijivky. Zelenskyj po súhlase z USA verí vo víťazstvo

6:30 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naliehal na americký Senát, aby urýchlene ratifikoval dlho odkladaný balík vojenskej pomoci, ktorý cez víkend schválila Snemovňa reprezentantov, pričom varoval, že jeho krajina pripravuje svoju obranu v obavách, že by mohlo dôjsť k veľkej ruskej ofenzíve, kým sa čerstvé zásoby dostanú do frontovej línie, uviedol britský denník The Guardian. Zbrane potrebuje čo najskôr, nie o ďalších šesť mesiacov, uviedol.

Pentagon tvrdí, že môže rýchlo dostať na Ukrajinu viac zbraní, keď americký prezident Biden podpíše dohodu o zbrojnom balíku. Ministerstvo obrany uviedlo, že má sieť skladov v USA a Európe, ktoré by umožnili posielať zásoby na Ukrajinu v priebehu niekoľkých dní, napísala stránka Hlasu Ameriky.

V rozhovore pre americkú televíznu sieť NBC podľa The Guardian povedal, že sobotňajšie hlasovanie ukázalo, že Ukrajina nebude „druhým Afganistanom“, ktorého prozápadná vláda sa zrútila počas odsunu pod vedením USA v lete 2021. Zelenskyj uviedol, že jeho bezprostrednými prioritami sú systémy protivzdušnej obrany, ako sú Patrioty vyrobené v USA, a rakety dlhého doletu, ako napríklad ATACMS, ktoré môžu preletieť až 300 km a na ich urýchlené poskytnutie vyzvala snemovňa Pentagón.

Zelenskyj na sieti Telegram tiež uviedol, že „ruská armáda musí každý deň utrpieť straty a každý takýto deň ruských strát nás približuje k tak potrebnému mieru“.

Ukrajinský prezident v rozhovore pre NBC odmietol názor, že USA utopili príliš veľa peňazí vo vojne a budú tak musieť robiť aj naďalej.

„Americká armáda teraz nemusí bojovať za ochranu krajín NATO. Ukrajinci to robia. A je to len munícia, ktorú poskytuje civilizovaný svet, a myslím si, že je to dobré rozhodnutie," povedal.