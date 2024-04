ATACMS či vojenskí poradcovia. Zameria Kyjev pomoc z USA aj na zničenie Krymského mosta?

Už tento týždeň by Ukrajina mohla z USA dostať ďalekonosné Armádne taktické raketové systémy – ATACMS. Pre televíziu CBS to naznačil demokrat Mark Warner, ktorý šéfuje senátnemu výboru pre tajné služby.



Rakety s dlhším doletom?

ATACMS majú byť súčasťou balíka pomoci pre Ukrajinu za takmer 61 miliárd dolárov, ktorý v sobotu schválila Snemovňa reprezentantov. Asi už dnes o ňom rozhodne Senát a následne ho má okamžite podpísať prezident Joe Biden.

„Dodávky doslova spustia ATACMS s dlhším doletom. Domnievam sa, že vláda bola za posledných pár mesiacov pripravená naplánovať dodanie alebo poskytnúť ATACMS. Je to napísané v tejto legislatíve,“ povedal pre CBS Warner.

Ukrajina už z USA tieto raketové systémy v jeseni získala. Ako však pripomenul portál Kyiv Independent, boli to len staršie modely, novšie majú dolet až 300 kilometrov. V prípade, že ich Kyjev dostane, mohol by sa nimi pokúsiť zničiť Krymský most, ktorý spája okupovaný ukrajinský polostrov s Ruskom.

Je však otázne, či je to priorita v situácii, keď okupanti na fronte získali taktickú iniciatívu. Okrem toho Pentagon dodávku ďalších modernejších rakiet ATACMS pre Ukrajinu zatiaľ nepotvrdil. Je pravda, že v prijatej legislatíve sa o týchto systémoch píše, ale podľa denníka New York Times je to súčasť nezáväznej rezolúcie.

„Samozrejme, ako viete, nič nie je vylúčené,“ reagoval na otázky médií o dodávkach ATACMS hovorca ministerstva obrany Pat Ryder.

Ako napísal New York Times, Spojené štáty majú obmedzený počet týchto rakiet a ATACMS majú slúžiť ako súčasť pohotovostných plánov, ak by USA viedli vojnu s Ruskom, Severnou Kóreou alebo Čínou. Vojenský expert Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie si myslí, že v prípade, že Washington poskytne Kyjevu ďalšie Armádne taktické raketové systémy, mohlo by to povzbudiť spojencov Ukrajiny. Ide najmä o výkonné nemecké rakety Taurus, ktoré sa zatiaľ kancelár Olaf Scholz zdráha poslať do boja.

„Keď USA pošlú ATACMS, je oveľa pravdepodobnejšie, že Nemecko dodá Taurusy,“ reagoval pre Pravdu Midttun, ktorý pôsobil v rokoch 2014 – 2018 ako nórsky obranný atašé v Kyjeve. „Kombinácia ďalekonosných riadených striel, ATACMS a vzdušných a námorných dronov povedie ku kolapsu ruského obranno-odstrašujúceho dáždnika nad Krymom a pre okupačné sily už nebude polostrov bezpečný,“ predpovedá expert.

Ukrajina okamžite potrebuje delostrelecké granáty, rakety dlhšieho doletu a muníciu do systémov protivzdušnej obrany. Podľa denníka Guardian majú Američania aspoň časť z týchto zbraní už pripravených. Týka sa to najmä 155-milimetrových delostreleckých nábojov, ale môžu pomôcť aj s nedostatkom striel protivzdušnej obrany. Vojenský materiál z USA sa nachádza v skladoch v Európe.

„Zo 60,7 miliardy dolárov by USA celkovo mali použiť asi 23 miliárd na doplnenie svojich vojenských zásob, čím by sa otvorili dvere budúcim americkým vojenským transferom na Ukrajinu. Ďalších 14 miliárd by išlo na Iniciatívu pre bezpečnostnú pomoc Ukrajine, v rámci ktorej Pentagon nakupuje pokročilé nové zbraňové systémy pre ukrajinskú armádu priamo od amerických dodávateľov. Ďalej je tu viac ako 11 miliárd na financovanie súčasných vojenských operácií USA v regióne, čím sa posilňujú schopnosti ukrajinskej armády a podporuje sa spravodajská spolupráca medzi Kyjevom a Washingtonom, a približne osem miliárd na nevojenskú pomoc. Je to napríklad podpora ukrajinskej vláde, aby mohla fungovať a vyplácať mzdy či dôchodky,“ vysvetlil Guardian, ako bude rozdelená americká podpora.

„Veľmi by sme chceli, aby sme mohli urýchliť bezpečnostnú pomoc v objemoch, o ktorých si myslíme, že ich Ukrajinci potrebujú na to, aby boli úspešní. Máme mimoriadne robustnú logistickú sieť, ktorá nám umožňuje veľmi rýchlo presúvať materiál. Môžeme ho premiestniť do niekoľkých dní,“ povedal minulý týždeň Ryder.

Warner verí, že zbrane na Ukrajinu začnú prúdiť už tento týždeň. „Morálka Ukrajincov bola skvelá, ale za posledných pár mesiacov bola podkopaná, keď im doslova rozdávali náboje na prídel, osem až desať denne. A na delostrelecké granáty viedli Rusi desať ku jednej. Nemôžete podceniť odvahu a odhodlanie Ukrajincov, ale ak nemajú materiál, nedokážu s Rusmi bojovať,“ pripomenul demokratický senátor.

Mimo vojenských operácií

Okrem vojenskej pomoci zvažujú USA aj to, že by na Ukrajinu poslali ďalších poradcov. Informoval o tom spravodajský portál Politico. Títo vojaci, ktorých by nemalo by viac ako 60, by sa nezapojili do vojenských operácií.

„Jednou z úloh, ktorou sa poradcovia budú zaoberať, je pomoc pre Ukrajincov, aby naplánovali fungovanie komplexného vybavenia darovaného Spojenými štátmi, keďže sa očakáva nárast bojov v lete. Budú tiež podporovať relatívne malý kontingent na veľvyslanectve Spojených štátov v Kyjeve a koordinovať dodávky nových zbraní,“ napísalo Politico. Na Ukrajine už pôsobí v rámci rýchlych rotácií malá skupina amerických vojakov, ktorí sa pomáhajú starať o bezpečnosť ambasády.