Nočná mora Rusov: Ukrajina opäť dostane obávané strely dlhého doletu ATACMS

Zelenskyj v rozhovore pre americkú televíznu sieť NBC podľa The Guardian povedal, že sobotňajšie hlasovanie ukázalo, že Ukrajina nebude „druhým Afganistanom“, ktorého prozápadná vláda sa zrútila počas odsunu pod vedením USA v lete 2021. Zelenskyj uviedol, že jeho bezprostrednými prioritami sú systémy protivzdušnej obrany, ako sú Patrioty vyrobené v USA, a rakety dlhého doletu, ako napríklad ATACMS, ktoré môžu preletieť až 300 km a na ich urýchlené poskytnutie vyzvala snemovňa Pentagón.

V balíku 61-miliardovej pomoci pre Kyjev budú aj nebezpečné taktické rakety ATACMS, prezradil americký senátor Mark Warner v rozhovore pre televíziu CBS.

Ukrajinci odpaľujú taktické rakety ATACMS Video Video, ktoré zverejnil hlavný veliteľ ozbrojených síl Ukrajiny generál Valerij Zalužnyj. "ATACMS. Práca našich vojakov. Ďakujeme za vašu službu! Ďakujeme partnerom za podporu. Spolu – k víťazstvu,“ napísal v sprievodnom texte.

„Skvelá správa je, že sa to konečne deje. Malo sa to stať pred šiestimi mesiacmi. Iný najlepší čas je práve teraz, tento týždeň,“ povedal Warner. Senátor upresnil, že akonáhle prezident podpíše nový balík, bude materiál odovzdávaný na konci týždňa. Predpokladá pritom, že Senát schváli balík pomoci v utorok alebo v stredu.

„Teraz a počas posledných dvoch rokov Ukrajinci s menej ako tromi percentami nášho vojenského rozpočtu eliminovali 87 percent predvojnových pozemných síl Ruska, 63 percent ich tankov a 32 percent obrnených transportérov bez straty jediného amerického vojaka, vďaka svojej odvahe a vďaka vybaveniu, ktoré dostali od nás a našich európskych spojencov,“ ozrejmil Warner v rozhovore pre CBS, prečo sa vojenská podpora Ukrajiny USA vypláca.

Tieto počty nezohľadňujú nové ruské zhotovené alebo v priebehu vojny modernizované zbrane zo skladov.

Foto: US Army ATACMS, Ukrajina Nácvik streľby so starším typom ATACMS-ov.

Už niekoľkokrát zatopili Rusom

Dodávky amerických striel ATACMS majú potenciál ovplyvniť situáciu na bojisku. Umožňujú zasahovať letiská či sklady munície v značnej vzdialenosti od frontových línií, uviedol dávnejšie vo americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). ATACMS-y sú vyzbrojené hlavicami s kazetovou muníciou a dobre sa hodia práve na ničenie letísk a podobných štruktúr.

Ukrajina ich prvýkrát použila vlani v októbri. Vyhodila s nimi do vzduchu letisko v okupovanom Berďansku a Luhansku. Zničili alebo poškodili 29 vrtuľníkov, na tom druhom 17. Ďalej zasiahli bližšie nespresnenú špeciálnu techniku a odpaľovacie zariadenia protivzdušnej obrany, poškodili vzletové a pristávacie dráhy a vyhodili do povetria sklady munície a zabili desiatky vojakov. Pre Rusov to bolo prekvapenie – Američania Kyjevu vtedy pravdepodobne poslali len obmedzený počet a dodali ich tajne.

V tom istom mesiaci tieto rakety zasiahli predsunuté letisko v Tokmaku v Záporožskej oblasti a batériu protivzdušného systému S-400 v Luhanskej oblasti. V tom druhom prípade boli zničené najmenej tri odpaľovacie zariadenia.

Úspešný útok na S-400 je zaujímavý najmä z toho hľadiska, že tento systém je určený na zostreľovanie balistických rakiet. V priamom súboji však prehral. Rakety ATACMS totiž s nepriateľskou obranou rátajú a jej prácu sa snažia všemožne skomplikovať. Po štarte naberú rýchlosť 3 Machy (trojnásobok rýchlosti zvuku) a zároveň začnú sériu manévrov, pri ktorých menia nielen výšku, ale aj smer letu.

Tieto nebezpečné strely boli údajne použité aj nedávnom devastačnom útoku na vojenské letisko neďaleko mesta Džankoj na okupovanom Kryme. Podľa počiatočných správ ukrajinských médií tam dopadli dve americké rakety ATACMS. Okupanti prišli o tri batérie protivzdušnej obrany, medzi nimi aj systém S-400, niekoľko vrtuľníkov, cisternu s palivom, muničný sklad, dve radarové stanice, odpaľovacie zariadenie pobrežného raketového systému Bastion a o ďalšiu „cennú“ vojenskú techniku, informoval denník Obozrevatel.

Foto: Anton Geraščenko / Twitter S-400, letecká základňa Džankoj, Krym, vojna na Ukrajine, Následky útoku na leteckú základňu Džankoj na okupovanom Kryme 17. apríla. Údajne boli zničené 3 odpaľovacie zariadenia S-400 a radar. Okrem toho boli zasiahnuté odpaľovacie zariadenia S-300 a priestory s protilietadlovými raketami, ako aj ruský personál.

Podľa ukrajinských médií bolo zároveň zabitých či zranených aj niekoľko ruských vojakov.

„Príchod ATACMS-ov znamená, že žiadne miesta na okupovaných územiach nie sú v bezpečí pred ukrajinskými útokmi. Ruské sily sú vystavené hrozbe, ktorej nedokážu v krátkodobom horizonte účinne čeliť. Ukrajinci sa zamerajú na najzásadnejšie ciele. Strediská velenia a riadenia, logistické uzly a kľúčové bojové kapacity. ATACMS je pre Ukrajincov dôležitý, pretože ešte viac skomplikuje logistickú situáciu Rusov,“ uviedol dávnejšie Hans Petter Midttun z Centra pre obranné stratégie.