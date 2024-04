Trumpova platba pornoherečke podľa obžaloby patrí k sprisahaniu; obhajoba to popiera

Je to po prvý raz v dejinách Spojených štátov, čo prokurátori predložili porote trestné obvinenie voči bývalej hlave štátu. Newyorská obžaloba bola prvou zo štyroch sad obvinení, ktoré vlani proti Trumpovi vzniesli štátni aj federálni prokurátori, a možno bude jedinou, o ktorej pred novembrovými prezidentskými voľbami budú porotcovia rozhodovať.

„Tento prípad je o zločinnom spiknutí a jeho zatajovaní,“ povedal prokurátor Matthew Colangelo vo vyhlásení obžaloby. „Obžalovaný Donald Trump zosnoval zločinnú operáciu s cieľom ovplyvniť prezidentské voľby v roku 2016. Potom toto zločinné sprisahanie zamaskoval tým, že znovu a znovu a znovu klamal v newyorských podnikateľských záznamoch,“ dodal podľa BBC.

Trump v prípade nie je obvinený zo zločinného sprisahania, ale z falšovania dokumentov, a to v 34 prípadoch. Obžaloba pramení z platby 130 000 dolárov, ktorú pred ôsmimi rokmi dostala od Trumpovho právnika pornoherečka Stephanie Cliffordová; cieľom bolo umlčať jej tvrdenie, že mala asi o desať rokov skôr s Trumpom románik. Keď Trump po svojom zvolení právnikovi peniaze vracal, vykázal ich ako výdavky za právne úkony, tvrdí prokuratúra.

„Prezident Trump je nevinný. Prezident Trump nespáchal žiaden zločin,“ povedal exprezidentov právnik Todd Blanche. Obžaloba, ktorú jeho klient bez dôkazov označuje za politicky motivovanú, podľa neho nemala byť nikdy vznesená.

„Nie je nič zlé na tom, snažiť sa ovplyvniť voľby,“ citoval právnika denník The New York Times. „Hovorí sa tomu demokracia,“ dodal. Údajne falošné finančné záznamy opísal ako „len 34 kusov papiera“, s ktorými Trump okrem svojho podpisu nemal nič spoločné. Zároveň sa snažil spochybniť, že by vtedy jeho klient platil za čokoľvek iné ako právne poradenstvo.

Colangelove slová o spiknutí súvisia s tým, že prokurátori zdokumentovali ďalšie dva prípady z doby pred voľbami roku 2016 podobnú transakciu s Cliffordovou. Prokurátor opísal platbu modelke Karen McDougalovej a vrátnikovi z mrakodrapu Trump Tower, ktorý tvrdil, že Trump má nemanželské dieťa. Vo svojej reči Colangelo všetko zasadzoval do kontextu kampane, ktorá vtedy čelila škandálom okolo nahrávky, na ktorej Trump hovorí o obchytkávaní ži­en.

„Bol to prosto a jednoducho volebný podvod,“ povedal prokurátor. Preukázať súvislosť medzi platbou Cliffordovej a predvolebnou kampaňou je pre obžalobu kľúčové. Tvrdí totiž, že falšovanie finančných záznamov, ktoré je spravidla klasifikované ako priestupok, malo za cieľ zamaskovať porušenie pravidiel financovania kampane či iný zločin, čo by skutok posunulo na úroveň trestného činu.

Trump akékoľvek previnenie odmieta a popiera, že by niekedy mal sex s Cliffordovou. Či je vinný rozhodne 12-členná porota, ktorá bola vybraná minulý týždeň.

„Dobré dopoludnie, porotcovia. Chystáme sa pokračovať v procese ľudu štátu New York proti Donaldovi J. Trumpovi,“ povedal podľa AP sudca Juan Merchan okolo 10.00 h newyorského času (16.00 h SELČ), keď porota prišla do súdnej siene. Tú predtým okrem oboch strán procesu zaplnili novinári a ďalší zástupcovia verejnosti, Trumpa podľa televízie NBC News nesprevádzal nikto z rodiny.

Merchan sa na začiatku rokovaní vysporiadal s niektorými organizačnými krokmi vrátane inštrukcií pre porotu, ktorá je súčasťou amerického systému. Porotcom povedal, že majú dôverovať svojmu úsudku, a ak sa obžalobe podarí prekonať „rozumné pochybnosti“ o vine, musia obžalovaného uznať za vinného.

Po úvodných prejavoch predvolala prokuratúra prvého svedka. Je ním David Pecker, bývalý vydavateľ bulvárneho denníka National Enquirer, ktorý Trumpovi v kampani roku 2016 pomáhal potláčať poškodzujúce výpovede. Podľa obžaloby s Trumpom a jeho právnikom Michaelom Cohenom utvoril sprisahanie na schôdzke v začiatočnej fáze kampane, načo jeho denník „chytal a pochovával“ príbehy nepríjemné pre kandidáta. Pecker sa k týmto udalostiam na súde nevyjadril, vo výpovedi bude pokračovať v utorok. Medzi ďalšími svedkami zrejme bude aj bývalý Trumpov právnik Cohen či jeho niekdajšia hovorkyňa Hope Hicksová.

Očakáva sa, že pojednávanie argumentov na súde potrvá okolo šiestich týždňov. Exprezident musí byť každý rokovací deň prítomný, čo narúša jeho kampaň za znovuzvolenie, v ktorej si už zabezpečil víťazstvo v primárkach Republikánskej strany pred očakávaným jesenným súbojom so súčasnou hlavou štátu Joom Bidenom.

V prípade odsúdenia hrozia Trumpovi štyri roky väzenia, ako doteraz netrestaná osoba by však mohol vyviaznuť s podmienkou. Aj keby sa porotcovia zhodli na jeho vine, v kandidatúre do Bieleho domu by mu to neprekážalo.