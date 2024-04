Pred povolaním do vojny preplával na matraci Dneper. Ukrajinec skončil v Bielorusku pred súdom

Bieloruský súd odsúdil Ukrajinca, ktorý v marci doplával do Bieloruska na nafukovacom matraci. Preplával pritom rieku Dneper. Išlo o jeden z najneobvyklejších spôsobov úniku z Ukrajiny, ktorej úrady zakázali mužom do 60 rokov prekračovať hranice, napísal server BBC News na svojom ruskojazyčnom webe. Pripomenul, že množstvo Ukrajincov sa vyhlo povolaniu do vojny s Ruskom tým, že preplávali rieku Tisu, a tak utiekli z vlasti do Rumunska.