Zelenskyj umožňuje stíhať veľkých gaunerov. Ministra podozrievajú, že okradol štát o hektáre pôdy

Pripomeňme , že Zelenskyj jednoznačne zvíťazil v druhom kole prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnili v apríli 2019. Voličom počas kampane prízvukoval, že zúčtuje s úplatkármi i s tými, ktorí sa priamo obohacujú na úkor daňových poplatníkov.

Server RBK-Ukrajina napísal, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny informoval Solského o tom, že ho podozrieva z nezákonného privlastnenia 2,5-tisíca hektárov poľnohospodárskej pôdy v hodnote 291 miliónov hrivien. V prepočte to vychádza až na 6,85 milióna eur. Včasným zásahom orgánov činných v trestnom konaní sa podarilo zabrániť rozkradnutiu ďalších stoviek hektárov v cene viac ako 4,4 milióna eur.

Vyšetrovatelia tvrdia, že Solskyj stál na čele skupiny organizovaného zločinu, Jej členmi boli zamestnanci štátneho katastrálneho úradu a tí, čo mali týchto pracovníkov kontrolovať. Zločinecká skupina začala fungovať pred siedmimi rokmi. „Z výsledkov vyšetrovania vyplýva, že v období 2017 – 2021 so svojou schémou ovládla 1250 pozemkov s celkovou výmerou 2493 hektárov," upozornila agentúra UNIAN.

Zdá sa byť veľmi pravdepodobné, že Solskému pomohol v nelegálnych praktikách jeho vstup do vysokej politiky. Vo voľbách v júli 2019 ho zvolili za poslanca. O priazeň voličov sa úspešne uchádzal ako nezávislý za stranu Sluha národa (Zelenskyj bol jej prezidentský kandidát). Následne sa Solskyj stal predsedom parlamentného výboru pre poľnohospodárstvo, čiže mohol mať v rukách páky v agrosektore, aby pokračoval v rozsiahlych podvodoch s pozemkami. Postavenie si posilnil v marci 2022, keď sa stal minister poľnohospodárstva.

Zločinecká skupina postupovala podľa osvedčenej schémy, ktorú si úspešne vyskúšala pri páchaní prvých trestných činov. Pracovníci katastrálneho úradu najprv zničili listiny o štátnom vlastníctve pôdy a neskôr zariadili, aby sa nelegálne stali majetkom Ukrajinského agroholdingu, čo je firma, ktorej spoluvlastníkom je Solskyj.

RBK-Ukrajina poukázala na to, že podvodníci sa poistili, aby nikto nemohol spochybniť ich vlastníctvo ukradnutej pôdy: „Pre vylúčenie zásahov tretích osôb do týchto pozemkov ich podozriví zaradili do dražby o právo nájmu, ale dražba sa nikdy nekonala." Na ceste k dokonalému podvodu využívali ešte jeden trik: pôdu odovzdali do vlastníctva takzvaným bielym koňom, čiže nastrčeným fyzickým osobám, títo ľudia ju však museli následne predať Ukrajinskému agroholdingu. Na dokumentoch preto táto firma vyzerala ako jednoznačne dôveryhodný skutočný vlastník stoviek hektárov farmárskej pôdy.