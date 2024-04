Zničme Rusom Krymský most, ozýva sa opäť z Kyjeva. Príde úder naraz zo vzduchu aj z mora?

Keď ukrajinská armáda získa z USA taktické balistické strely známe pod skratkou ATACMS, mohla by s nimi udrieť na Krymský most, ktorý spája ruské vnútrozemie s obsadeným polostrovom. Vážnymi úvahami o skazonosnom útoku sa netaja nielen generáli, ale aj prezident. Po očakávanej pomoci z Washingtonu ukrajinskí analytici považujú za otázku času, kedy Volodymyr Zelenskyj vydá rozkaz použiť zbrane proti Krymskému mostu.

Cieľ je jasný. Ukrajinskí špeciáli majú Krymský most na dosah Video Krymský most je zbytočná stavba. Ukrajinské špeciálne jednotky ho majú na dosah. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Vojnový reportér Olexandr Kiričenko, ktorý má dobré kontakty v ozbrojených silách, tvrdí, že Ukrajina sa naozaj chystá zlikvidovať most. „Pretože Rusko sa pripravuje zintenzívniť bojové operácie, Krymský most bude znovu hrať jednu z dôležitých úloh pri presune jeho zbraní a ťažkej vojenskej techniky," napísal v texte, ktorý zverejnila agentúra UNIAN. Podľa Kiričenka nastal čas zdemolovať túto dopravnú trasu. Čím dlhšie by Rusi museli rekonštruovať most, o to viac cenného času by Ukrajinci získali, upozorňuje.

Kiričenko chápe, že celú stavbu s dĺžkou 18 kilometrov by nebolo možné zmeniť na trosky, ale kombinovaný útok by podľa neho ochromil dopravu na niekoľko mesiacov: „Najlepšie by bolo udrieť zo vzduchu aj z mora." V prvom prípade predpokladá použitie rakiet americkej výroby, na vode by očakával malé takzvané samovražedné námorné drony bez ľudskej posádky. Ukrajinci ich vyvinuli a začali vyrábať po ruskej invázii, prvé kusy mali v arzenáli už od júla 2022. Morský chlapček, ako znie ich názov, je podľa Kiričenka veľmi efektívny bojovník: „Nedávno sme sa dozvedeli, že tento námorný dron dokáže uniesť tisíc kilogramov nákladu (čiže výbušnín). Je to porovnateľné viac ako s dvomi raketami."

Krymský most horí, cesta sa prepadla Video Na Krymskom moste 8. okróbra 2022 vypukol požiar, zábery zvrejnené na sociálnych sieťach ukazujú mohutné plamene a prepadnutú vozovku. Automobilovú dopravu pozastavili. Podľa ruskej strany vybuchla cisterna s palivom.

Politológ Ruslan Bortnik povedal, že zničenie Krymského mostu je pravdepodobne hlavný symbolický vojenský cieľ Ukrajiny v tomto roku. Potom, čo Američania odsúhlasili nový balík pomoci, považuje ATACMS za vhodný nástroj. „Symbolické údery by bolo možné uštedriť okolo narodenín Putina, okolo 9. mája, okolo 22. júna," povedal Bortnik v rozhovore pre kanál Politeka, ktorý vysiela na YouTube.

Niektoré ruské spravodajské servery si prispôsobili slová Bortnika po svojom: informovali, že Zelenskyj sa už odhodlal zaútočiť na Krymský most 22. júna. Na tento dátum pripadá výročie vpádu nacistického Nemecka do Sovietska zväzu v roku 1941. Portál PolitNavigator ilustroval svoj text kolážou Zelenského, ktorého obliekol do uniformy esesáka…

Vojna bez ľudí. Ukrajinské letecký drony ničia ruské pozemné Video Ruská vojna proti Ukrajine je aj technologický konflikt. Ukrajinské bezpilotné stroje ničia ruské pozemné drony. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Ukrajinský prezident sa o vidine zničeného mostu zmienil viackrát. Napríklad vlani v júli počas Aspenského bezpečnostného fóra, čo je medzinárodná konferencia, ktorá sa pravidelne koná v americkom Colorade. Podčiarkol, že Krymský most nie je obyčajná dopravná tepna, čo sa zvlášť ukázalo pri vpáde ruských vojsk na ukrajinské územie: „Túto cestu používali na každodenné zásobovanie muníciou. Každý cieľ, ktorý prináša vojnu, nie mier, musí byť neutralizovaný."

Putin kontroluje Krymský most. Osobne za volantom mercedesu Video 05.12.2022 Ruský prezident Vladimir Putin ť. decembra 2022 prišiel osobne skontrolovať Kerčský most, ktorý spája Ruskom nelegálne anektovaný polostrov Krym s ruskou pevninou. Stavbu v októbri 2022 poškodil mohutný výbuch, ktorý Moskva dáva za vinu ukrajinským tajným službám. Putin cez most prešiel v osobnom vozidle. Ruské úrady predtým informovali o obnovení časti poškodenej vozovky. / Zdroj: Kremlin.ru

Britský denník Guardian nedávno napísal, že Ukrajinci chcú zničiť Krymský most v prvej polovici tohto roku. Odvolal sa na tvrdenie nemenovaného predstaviteľa vojenskej rozviedky v Kyjeve. Bola to vážne myslená hrozba alebo súčasť vojny nervov? Čiže snaha blafovať, aby Rusov primali k najvyššiemu stupňu ochrany mostu, čo by im odčerpalo zvlášť zdroje protivzdušnej obrany na miestach, kde skutočne existuje riziko vojenského úderu?

Smršťou proti dopravnej tepne pohrozili aj menovite. Konkrétne veliteľ ukrajinského námorníctva Olexij Neižpapa, ktorý vyhlásil, že je len otázkou času, kedy most spadne. „Nemyslím si, že by sme mali dlho čakať. V tomto roku určite," povedal v rozhovore s ukrajinským publicistom Dmytrom Gordonom o zvažovanom termíne útoku.

Plukovník v zálohe Petro Černik pre televíznu stanicu 24 Kanal povedal, že úder na most by vyznel úspešne, keby armáda nasadila rakety spolu s dronmi. Nazdáva sa, že riadené strely v kombinácii s bezpilotnými lietadlami by rozptýlili ruskú protivzdušnú obranu. Tvrdí o nej, že nikde na svete nie je taká hustá ako v oblasti Krymského mostu. „Treba preto rátať s tým, že nepriateľ zničí časť rakiet letiacich k nemu," upozornil Černik, pričom dodal, že Ukrajina bude musieť vystreliť až niekoľko stoviek balistických rakiet, aby dosiahla svoj cieľ.

Krymský most sa od vypuknutia vojny stal už dvakrát terčom útoku. V októbri 2022 (deň po 70. narodeninách Putina) na ňom explodovalo nákladné auto naplnené výbušninami a v júli 2023 do jeho konštrukcie narazili námorné drony.

Rusi už niekoľko mesiacov uplatňujú sprísnený režim pri vjazde na most. Dôkladne kontrolujú každý automobil. Zapríčiňuje to nevyhnutné spomalenie premávky: počas dopravnej špičky musia motoristi počítať najmenej s hodinovým zdržaním. Sergej Axionov, Moskvou dosadený gubernátor anektovaného Krymu, tento utorok ubezpečil, že priepustnosť sa čoskoro zlepší, pretože úrady plánujú nasadiť viac kontrolórov.

Dovolenka? Kyjev varuje Rusov pred cestou na Krym Video Ukrajina má pre Rusov jednu dovolenkovú radu. Nechoďte na Krym! / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Súvisí to s nadchádzajúcim začiatkom turistickej sezóny. Otázne je, aký bude záujem ruských turistov v období, keď Krym zostáva zraniteľný. Nepriamo to potvrdil Axionov, keď oznámil, že vojenská prehliadka pri príležitosti 79. výročia víťazstva Červenej armády v druhej svetovej vojne sa na polostrove neskutoční z bezpečnostných dôvodov (vojenský pochod s ukážkou armádnej techniky sa 9. mája koná tradične nielen v Moskve, ale aj vo viacerých ďalších ruských mestách).