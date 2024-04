ONLINE: Rusi obišli nedávno vybudovanú ukrajinskú obranu. Balík pomoci schválil aj americký Senát

6:05 Ruské invázne sily dosiahli významný postup v úzkom koridore na východe Ukrajiny. Napísal to v utorok denník The Guardian, podľa ktorého Rusi o desať dní postúpili približne o päť kilometrov severozápadne od Avdijivky a údajne v nedeľu vstúpili do obce Očeretyne. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) uviedol, že Rusi nedávno dosiahli potvrdené zisky v tejto obci v Doneckej oblasti.

Očeretyne, kde kedysi žilo okolo 3000 ľudí, sa nachádza niekoľko kilometrov severozápadne od Avdijivky, ktorej sa ruské invázne sily zmocnili po ťažkých bojoch tento rok vo februári. Následne obsadili niekoľko okolitých dedín. Ukrajina, ktorá čelí už viac ako dva roky rozsiahlej ruskej vojenskej agresii, v poslednom čase hlási nedostatok munície. Situáciu na bojisku by mohla v najbližších týždňoch zlepšiť dodávka novej americkej vojenskej pomoci, ktorej financovanie v sobotu schválila Snemovňa reprezentantov a o ktorej má dnes rokovať Senát.

„Geolokalizované zábery zverejnené 22. apríla ukazujú ruské sily vztyčujúce ruskú vlajku nad budovou vojensko-civilnej správy v centre Očeretyne. Naznačuje to, že ruské sily obsadili železničnú stanicu, prekročili železničnú trať a postúpili na sever do centrálnej časti obce,“ uviedol ISW. Inštitút zároveň poznamenal, že zatiaľ nezaznamenal vizuálne potvrdenie ruskej kontroly nad touto obcou. Na zábery so vztyčovaním ruskej vlajky zverejnené ruskými vojenskými blogermi odkazuje tiež The Guardian.

Dobytie Očeretyne podľa denníku znamená, že sa Rusku podarilo obísť severné krídlo nedávno vybudovanej ukrajinskej prednej línie, vrátane mínových polí a zákopov. Ukrajinská armáda sa snaží vytvoriť obrannú líniu pozdĺž rieky Durna, ale posilnené ruské jednotky v posledných týždňoch postupujú vpred, pričom používajú letecké kĺzavé bomby na rozmetanie ukrajinských bunkrov, píše denník.

Regionálne veliteľstvo ukrajinskej armády podľa The Guardian pripustilo, že situácia je ťažká. Uviedlo, že Rusi používajú proti ukrajinským jednotkám „celý arzenál zbraní“ vrátane toho, čo označilo za chemické zbrane. Zmocnili sa niektorých budov a obsadili južnú časť Očeretyne, oznámilo a dodalo, že väčšina dediny zostáva v ukrajinských rukách a situácia je vraj pod kontrolou.

Stanica CNN, ktorá s odvolaním sa na ukrajinský monitorovací projekt DeepState tiež spomína ruský postup pri Očeretyne, na svojom webe uvádza, že táto obec síce sama o sebe nemá strategickú hodnotu, ale leží na vyvýšenine, čo z nej robí želaný vojenský cieľ. Jeden z ukrajinských dôstojníkov stanici povedal, že ak by sa Rusi Očeretyne zmocnili a udržali sa tam, mohli by sa pod ruskú paľbu dostať dôležité ukrajinské logistické trasy spájajúce tri kľúčové vojenské uzly – Kosťantinivku, Pokrovsk a Velyku Novosilku.

6:00 Americký Senát v utorok neskoro večer schválil balík pomoci pre Ukrajinu vo výške 61 miliárd dolárov a prezident Joe Biden prisľúbil, že nové dodávky zbraní budú rýchlo doručené do vojnovej zóny, keďže Rusko dosahuje úspechy na bojisku. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.

Niekoľko dní po tom, ako Snemovňa reprezentantov schválila toto opatrenie – súčasť obrovskej pomoci vo výške 95 miliárd dolárov pre spojencov vrátane Izraela a Taiwanu -, nasledoval Senát, ktorý schválil balík so širokou podporou oboch strán.

Právna norma obsahuje aj opatrenie na zákaz internetovej aplikácie TikTok v Spojených štátoch, ak táto populárna platforma čoskoro nepreruší väzby so svojou čínskou materskou spoločnosťou ByteDance.

Biden sa zaviazal balík pomoci rýchlo podpísať a uviedol, že dodávky potrebnej pomoci začnú prúdiť ešte tento týždeň.

„Podpíšem tento zákon a oslovím americký ľud hneď, ako sa mi zajtra dostane na stôl, aby sme tento týždeň mohli začať posielať zbrane a vybavenie na Ukrajinu,“ povedal Biden. Dodal, že prijatie zákona dokazuje, že Amerika stojí „rozhodne za demokraciou a slobodou, a proti tyranii a útlaku“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa poďakoval Senátu USA za schválenie balíka pomoci pre jeho krajinu.

„Ďakujem lídrovi (demokratickej) väčšiny (v Senáte) Chuckovi Schumerovi a lídrovi republikánov (v Senáte) Mitchovi McConnellovi za silné vedenie pri presadzovaní tohto nadstraníckeho zákona, ako aj všetkým americkým senátorom na oboch stranách, ktorí zaň hlasovali,“ napísal Zelenskyj na sociálnej sieti X.

Spojené štáty sú hlavným vojenským podporovateľom Ukrajiny v odpore proti ruskej agresii, ale proces schvaľovania nového balíka pomoci, ktorý zahŕňa dôležité vojenské dodávky, bol v americkom Kongrese niekoľko mesiacov pozastavený.

„Rovnako oceňujem podporu prezidenta Bidena a teším sa, že zákon bude čoskoro podpísaný a ďalší balík vojenskej pomoci bude zodpovedať rozhodnosti, ktorú vždy vidím pri našich rokovaniach. Kapacity dlhého dosahu, delostrelectvo a protivzdušná obrana Ukrajiny sú rozhodujúcimi nástrojmi na skoršie obnovenie spravodlivého mieru,“ dodal Zelenskyj.

Ukrajinská armáda čelí vážnemu nedostatku zbraní, munície a nových odvedencov, keďže Moskva vyvíja z východu neustály tlak.