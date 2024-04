Krah i napriek špionážnej kauze zostáva lídrom kandidátky AfD v eurovoľbách. Obvineného asistenta prepustil

Nemecký europoslanec Maximilian Krah ešte v stredu prepustí svojho asistenta, ktorého zatkli pre obvinenia zo špionáže pre Čínu, zostáva však lídrom kandidátky krajne pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) vo voľbách do Európskeho parlamentu. Oznámil to po stretnutí so spolupredsedami AfD Tinom Chrupallom a Alice Weidelovou, uviedla televízia n-tv.