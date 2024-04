Omilostení zločinci páchajú v Rusku zverstvá. Brutálne vraždy a znásilnenia veteránov z frontu otriasli krajinou

Súd v Kirove na severe európskeho Ruska poslal na 22 rokov za mreže bývalého žoldniera z Vagnerovej skupiny za to, že znásilnil a mimoriadne kruto zavraždil 85-ročnú ženu, uviedol na svojom ruskojazyčnom webe server BBC News. Trest si dvadsaťosemročný Ivan Rossomachin odpyká v nápravnom zariadení s najprísnejším režimom.

Táto kauza sa stala jedným z prvých známych prípadov „recidívy“, keď sa zločinu znovu dopustil niekdajší trestanec omilostený prezidentom Vladimirom Putinom po zverbovaní do vojny proti Ukrajine, dodal server. Rusko aktuálne v súvislosti s návratom vojakov z ukrajinského bojiska zápasí s narastajúcou kriminalitou.

Na konci marca sa v miestnej televízii objavila reportáž o tom, že bývalý žoldnier, ktorý sa vrátil z vojny, naháňa hrôzu celej dedine Novyj Burej. „Vaňka ide, v jednej ruke má pivo, v druhej vidly, sekeru, nôž. Ide a reve: 'Všetkých zabijem, podrežem celú rodinu! 'Po nociach nespíme,“ oznámila televízii jedna z dedín. Šéf miestneho podniku sa obrátil na políciu, pretože ľudia sa báli ísť do práce. Policajný náčelník sľúbil, že policajná hliadka bude nepretržite strážiť obec, no niekoľko dní po zverejnení reportáže Rossomachina zadržali pre podozrenie z vraždy dôchodkyne.

Dvadsaťosemročný Rossomachin podľa vyšetrovateľov vlani v marci, keď sa vrátil z vojny do rodnej dediny, v opitosti vošiel do domu dôchodkyne, ktorá vzhľadom na vysoký vek bola úplne bezmocná a nebola schopná klásť odpor.

Rossomachin bol v septembri 2020 odsúdený na 14 rokov za mrežami za vraždu a lúpež. Ale o dva roky neskôr z trestaneckej kolónie vyšiel, aby sa vydal do vojny proti Ukrajine.

Pôvodne trestanca do vojny verbovala vo väzeniach len súkromná žoldnierska armáda, známa ako Vagnerova skupina, v súčasnosti tak robí aj ministerstvo obrany.

Ďalší ohavný prípad pochádza z Leningradskej oblasti. Prednedávnom oblasť otriasla obzvlášť brutálna vražda ženy, ktorú spáchal bojovník z radov Vagnerovej skupiny. Svoju obeť najskôr uškrtil a potom rozrezal jej telo na menšie časti, ktoré natlačil do dvojice kufrov, informuje portál iDNES.cz.

Kriminalisti sa do bytu štyridsaťdvaročného Alexeja Serova v dedine Nikolskoje vydali potom, čo im žena z Petrohradu nahlásila zmiznutie svojej 47-ročnej matky, ktorá s mužom bývala. Keď policajti na miesto dorazili, Serov nereagoval na zvonček a odmietal otvoriť.

Zatiaľ čo sa k nemu polícia dobývala, z okna bytu vyletel kufor. Kriminalistov zhrozilo, čo v ňom našli. Vo vnútri sa nachádzali kusy ženinho tela zabalené v igelitovom vreci.

V byte potom kriminalisti našli ešte ďalšiu batožinu, ktorá obsahovala zvyšné časti tela – ruky a nohy. Muž sa priznal, že ženu uškrtil a rozrezal po hádke. „Jeden kufor som mal, druhý som musel kúpiť. Aby som telo v kúpeľni rozrezal, musel som vypiť veľa vodky,“ povedal vrah vyšetrovateľom.

Prípad monitoroval portál Fontanka, podľa ktorého sa Serov do Ruska vrátil vlani po tom, čo odslúžil deväť mesiacov na ukrajinskom fronte. Na Ukrajinu odišiel v radoch vagnerovcov, ktorí ho naverbovali v trestaneckej kolónii. Tam si Serov od roku 2018 odpykával dvanásťročný trest za inú vraždu.

Server BBC minulý týždeň písal, že väzni verbovaní aktuálne ruskými úradmi do bojov na Ukrajine prežívajú na fronte ešte kratší čas, ako tomu bolo u trestancov pôsobiacich v radoch Vagnerovej skupiny. Vyskytujú sa aj prípady, keď väzni zomierajú v prvých dvoch týždňoch po odchode z nápravného zariadenia, čo svedčí o tom, že sa im nedostalo ani základného výcviku.

V časoch, keď na Ukrajinu posielala trestanca Vagnerova skupina Jevgenija Prigožina, ktorý zahynul pri záhadnej leteckej katastrofe krátko po vzbure proti Moskve, absolvovali väzni dva týždne výcviku a päť a pol mesiaca v prednej línii. Potom nasledovalo prepustenie na slobodu. Na to ale v mnohých prípadoch nedošlo. Polovica všetkých vagnerovcov, ktorých úmrtie sa podarilo BBC zdokumentovať, zomrela do troch mesiacov od podpísania zmluvy. Väzni zregrutovaní ministerstvom obrany do trestaneckých oddielov zvaných Štorm-Z mali ale v zdokumentovaných prípadoch ešte menšiu výdrž. Polovica všetkých padlých zomrela počas prvých ôsmich týždňov na fronte, teda vo vojne v priemere vydržali o mesiac menej ako vagnerovci.