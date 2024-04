Kradnuté technológie, sabotáže aj plánované útoky. Európu zaplavujú čínski a ruskí špióni

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

„Bolo to mimoriadne zložité vyšetrovanie, pri ktorom ide o veľmi vážne obvinenia,“ povedal o britskom prípade veliteľ protiteroristického oddelenia londýnskej Metropolitnej polície Dominic Murphy.

Rusko plus Čína. Vstupujeme do éry nových kríz? Video Zdroj: TV Pravda

Ako uviedla agentúra Reuters, zadržaní sú britskí občania vo veku 32 a 29 rokov. Podľa vyšetrovateľov mali v čase od konca roka 2021 do februára 2023 porušiť zákon o štátnom tajomstve.

Mladší z nich, Christopher Cash, dokonca v minulosti pracoval v britskom parlamente, kde pripravoval podklady pre predsedníčku zahraničného výboru Dolnej snemovne a poslankyňu vládnych konzervatívcov Aliciu Kearnsovú. Tá už na sociálnej sieti X napísala, že sa k záležitosti nebude vyjadrovať, aby neohrozila vyšetrovanie týkajúce sa národnej bezpečnosti.

Čítajte viac Nemecko zatklo muža za špionáž pre Čínu, odovzdával informácie z europarlamentu. Peking reaguje

Obaja obvinení by sa mali v piatok postaviť pred súd v Londýne, ktorý rozhodne, čo bude ďalej. Čínske veľvyslanectvo v Británii obvinenia označilo za „vykonštruované“.

Podľa neho ide o „zlomyseľné ohováranie“ a britskú stranu vyzvalo, aby zastavila „protičínsku politickú manipuláciu“ a prestala predvádzať „politickú frašku“.

Parlamentný výbor pre spravodajstvo a bezpečnosť však už vlani upozornil, že sa Čína agresívnym a intenzívnym spôsobom zameriava na Veľkú Britániu, ale vláda nemá zdroje, odborníkov ani znalosti, aby si s tým poradila.

Pred špionážnou činnosťou Pekingu v posledných rokoch varovali aj britské spravodajské služby. Šéf kontrarozviedky MI5 Ken McCallum v roku 2022 vyhlásil, že Čína, Rusko a Irán predstavujú hlavné bezpečnostné hrozby pre Spojené kráľovstvo.

Ako naznačil, čínske tajné služby sa cielene pokúšajú ovplyvňovať britskú politiku, a to prostredníctvom množstva ľudí vrátane tých, ktorí ešte len začínajú politickú kariéru.

Čítajte viac Prokurátori v Nemecku obvinili bývalého zamestnanca tajnej služby zo špionáže pre Rusko

Niekoľko britských poslancov, ako napríklad bývalý líder Konzervatívnej strany a ostrý kritik Číny Iain Duncan Smith, zase uplynulý mesiac prezradilo, že sú už dlhý čas vystavení pokusom o hackerské útoky, za čím údajne stojí Čína.

Britská vláda Rishiho Sunaka preto podľa agentúry Bloomberg uvažuje, že obmedzí počet čínskych štátnych príslušníkov, ktorí do krajiny prichádzajú bez dôkladnejšej kontroly, lebo to Peking môže zneužívať na to, aby do Británie privádzal špiónov.

Priemyselná špionáž

Záťah proti údajným spolupracovníkom čínskych tajných služieb urobili aj nemeckí policajti v mestách Bad Homburg a Düsseldorf. Podľa spolkového generálneho prokurátora Jensa Rommela zadržali manželský pár a ešte jedného muža.

Ako priblížili nemecké médiá, trojica nemeckých občanov svoju špionážnu činnosť kryla firmou, ktorú založila, aby mohla nadviazať vedeckú spoluprácu s nemeckými univerzitami.

Čítajte viac Viedeň plná krtkov. Zatknutie exdôstojníka tajnej služby pre podozrenie zo špionáže pre Rusko vrhá tieň podozrenia

Cieľom bolo dostať sa k dôležitým informáciám z vojenskej oblasti a odovzdať ich čínskemu ministerstvu štátnej bezpečnosti (MSS). Preň podľa vyšetrovateľov títo ľudia vedome pracovali minimálne od leta 2022.

Jednému z nich sa naozaj podarilo rozvinúť spoluprácu s nemenovanou technickou univerzitou vo východnom Nemecku a pripravoval i ďalšie projekty. Čínskym agentom údajne stihol poskytnúť niektoré citlivé informácie – napríklad o veľmi výkonných lodných motoroch, ktoré možno využiť aj na pohon bojových plavidiel.

Nastrčená firma okrem toho Číne dodala tovar s tzv. dvojakým využitím – nielen na civilné, ale aj vojenské účely. Tento obchod podľa nemeckej polície financovali čínske úrady.

Obvinení navyše na tajnú objednávku zakúpili špeciálny laser a bez povolenia ho vyviezli do Číny. V čase, keď na nich vydali zatykače, viedli podľa polície ďalšie rokovania o výskumných projektoch, ktoré by Pekingu pomohli rozšíriť bojovú silu jeho námorníctva. Špionážna činnosť hlavného podozrivého však neunikla Spolkovému úradu na ochranu ústavy (BfV).

Čítajte viac Škandál s ruským odpočúvaním má už vinníka. Scholz názor na Taurusy nezmenil

„Túto osobu sme veľmi skoro vystopovali a naďalej sme sledovali jej správanie a aktivity,“ priblížil pre nemecké médiá predseda BfV Thomas Haldenwang. Ako dodal, špionáž spomenutej trojice pre Čínu nebola ojedinelým prípadom, skôr „celkom rozsiahlym obchodom“.

Tajná služba preto sledovala ich činnosť, až kým nenazbierala dosť dôkazov, aby polícia mohla začať trestné stíhanie.

Príprava sabotáží pre Rusko?

Čína nie je jedinou krajinou, ktorej tajné služby rozširujú činnosť v západnej Európe. Len štyri dni pred tým, ako odhalili špionáž pre Peking, zadržali v bavorskom Bayreuthe aj dvoch mužov s dvojakým – ruským i nemeckým občianstvom.

Zatiaľ čo sa Čína zaujíma skôr o priemyselnú špionáž, teda ukradnutie špičkových technológií, muži pracujúci pre ruskú rozviedku boli oveľa nebezpečnejší.

Čítajte viac Nové odhalenia v prípade špiónky ŠtB. Pre koho Slovenka vlastne pracovala?

Podľa spolkovej prokuratúry sa obaja podieľali na sabotážach, ktoré mali podkopať vojenskú podporu Nemecka Ukrajine, no jedného z nich obvinili aj z plánovania bombového útoku a podpaľačstva.

Ako informovala tlačová agentúra DPA a časopis Spiegel, hlavný podozrivý 39-ročný Dieter S. špehoval i americkú vojenskú základňu Grafenwöhr. Nachádza sa asi 35 kilometrov od Bayreuthu a v jej areáli sú najväčšie výcvikové priestory americkej armády v Európe.

Podľa zdrojov nemeckej verejnoprávnej televízie sa spolkové úrady o Dieterovi dozvedeli vďaka tipu od zahraničnej tajnej služby.

Čítajte viac Dobré vzťahy s Ruskom sa končia. Rakúsko rozkrýva najväčší špionážny škandál v moderných dejinách

Vyšetrovanie sa spočiatku zameralo na jeho pripravované sabotáže, no neskôr vyšlo najavo, že od decembra 2014 do septembra 2016 bojoval na strane separatistov samozvanej Doneckej ľudovej republiky proti Ukrajine.

Podľa nemeckých médií od októbra 2023 pozoroval rôzne vojenské objekty či železničné trate, ktoré nakrúcal a fotil. Od marca tohto roka mu v tom vraj pomáhal 37-ročný Alexander J. Obaja sa poznali ešte z čias vojenskej služby v Donecku. Informácie, ktoré získali, údajne postupovali agentovi ruskej tajnej služby.

Spolkový kancelár Olaf Scholz na tieto odhalenia reagoval slovami, že obrana pred špionážou musí dostať vysokú prioritu.

„Nikdy nemôžeme akceptovať, že v Nemecku dochádza k takýmto špionážnym aktivitám,“ vyhlásil pred novinármi s tým, že tomu bezpečnostné orgány musia venovať oveľa väčšiu pozornosť.

Čítajte viac Volali ju Trixi. Príbeh slovenskej špiónky

Ministerka zahraničných vecí Annalena Baerbocková si kvôli tomu predvolala ruského veľvyslanca v Berlíne. „Nedopustíme, aby Putin svoj teror preniesol do Nemecka,“ zdôraznila.

Ruské veľvyslanectvo v Nemecku však zverejnené obvinenia odmietlo. „Nepredložili nijaký dôkaz, ktorý by svedčil o plánoch zatknutých a ich možných vzťahoch s ruskými orgánmi,“ uviedla ambasáda vo svojom stanovisku.