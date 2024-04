ONLINE: Pistorius: Rusi už vyrábajú viac zbraní, než potrebujú proti Ukrajine

Najdôležitejšie udalosti Vojna na Ukrajine trvá už 792 dní Vojna bez ľudí. Ukrajinské letecké drony ničia ruské pozemné Video Ruská vojna proti Ukrajine je aj technologický konflikt. Ukrajinské bezpilotné stroje ničia ruské pozemné drony. / Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

6:00 Rusko podľa odhadov nemeckého ministra obrany Borisa Pistoriusa už vyrába viac zbraní a munície ako potrebuje pre inváziu na Ukrajinu. Povedal to v stredu v televízii ARD.

Podľa nemeckého ministra sa dá sledovať, že v Rusku so stúpajúcimi výdavkami na zbrojenie a zavedením vojnovej ekonomiky „veľká časť alebo časť toho, čo sa nanovo vyrobí, rozhodne nemieri na front, ale končí v skladoch“. Pistorius zároveň varoval pred ďalšími vojenskými ambíciami ruského prezidenta Vladimira Putina, píše agentúra DPA. „Teraz je možné byť naivný a povedať, že to robí len z opatrnosti. Ako skeptik by som ale povedal, že to robí, pretože má alebo by mohol mať niečo v pláne,“ uviedol Pistorius.

Na otázku, či súhlasí s odhadmi zástupcov pobaltských štátov, podľa ktorých by Rusko mohlo byť o niekoľko rokov pripravené na útok na území NATO, Pistorius povedal, že ide o „veštenie z krištáľovej gule“. „To, čo hovoria vojenskí experti a odborníci na zbrane je, že sa Rusko vyzbrojuje,“ dodal.

Generálny inšpektor nemeckej armády Carsten Breuer pred pár dňami pri návšteve Varšavy povedal, že ak sa k tomu Rusko rozhodne, mohlo by vojensky byť pripravené zaútočiť na krajiny NATO o päť až osem rokov. Tiež on povedal, že „pozorujeme, že Rusko produkuje veľké množstvo vojnového materiálu a že všetok tento materiál neposiela na front na Ukrajine“.

Ruská invázia na Ukrajinu predvlani vo februári priviedla vzťahy Moskvy a Západu do najhlbšej krízy za desiatky rokov. Rusko opakovane odmieta, že by uvažovalo o útoku na NATO.

Poľsko je pripravené pomôcť Ukrajine pri návrate mužov vo vojenskom veku a pomôcť ich domovskej krajine v boji vo vojne proti Rusku, uviedol v stredu minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Ukrajinská vláda v stredu oznámila pravidlá, podľa ktorých sa pasy pre mužov vo vojenskom veku môžu vydávať iba v rámci krajiny namiesto zahraničných diplomatických mi­sií.

V dôsledku toho si muži vo veku od 18 do 59 rokov žijúci v zahraničí nebudú môcť obnoviť pasy, ktorým končí platnosť, ani získať nové.

Poľsko v minulosti navrhlo pomôcť Ukrajine, aby sa tí, ktorí sú povinní vojenskou službou, vrátili do svojej krajiny splniť si svoju občiansku povinnosť, povedal Kosiniak-Kamysz pre televíziu Polsat News.

„Myslím si, že mnohí Poliaci sú pobúrení, keď vidia mladých ukrajinských mužov v hoteloch a kaviarňach a počujú, koľko úsilia musíme vynaložiť, aby sme Ukrajine pomohli,“ povedal bez toho, aby uviedol podrobnosti o tom, ako Poľsko pomôže.

K januáru 2024 žije v krajinách Európskej únie približne 4,3 milióna Ukrajincov, z ktorých je asi 860 000 dospelých mužov, odhaduje databáza Eurostatu. Poľsko udelilo štatút dočasnej ochrany 950 000 Ukrajincom, čo je druhý najväčší počet po Nemecku.

„Akákoľvek podpora je možná,“ povedal Kosiniak-Kamysz o tom, ako Poľsko zareaguje, ak Kyjev požiada o pomoc pri privedení domov tých, ktorí môžu stratiť právo zostať v Poľsku, keď im vyprší platnosť pasu.