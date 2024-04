Poľsko chce poslať Ukrajincov domov bojovať. Podľa ministra sú Poliaci pobúrení, keď vidia mladých z Ukrajiny vysedávať v ich kaviarňach

Zelenskyj si prezerá kopanie zákopov v Charkovskej oblasti Video

V dôsledku toho si muži vo veku od 18 do 59 rokov žijúci v zahraničí nebudú môcť obnoviť pasy, ktorým končí platnosť, ani získať nové.

Kosiniak-Kamysz podľa Reuters uviedol, že jeho krajina je pripravená pomôcť Ukrajine pri návrate mužov v brannom veku do vlasti. Ako by chcela Varšava v tomto ohľade konkrétne pomôcť, nespresnil.

„Myslím, že mnoho Poliakov je pobúrených, keď vidia mladých ukrajinských mužov v hoteloch a kaviarňach a keď počúvajú, aké veľké úsilie musíme vynaložiť, aby sme pomohli Ukrajine,“ povedal minister.

K januáru 2024 žije v krajinách Európskej únie približne 4,3 milióna Ukrajincov, z ktorých je asi 860 000 dospelých mužov, odhaduje databáza Eurostatu. Poľsko udelilo štatút dočasnej ochrany 950 000 Ukrajincom, čo je druhý najväčší počet po Nemecku.

„Akákoľvek podpora je možná,“ povedal Kosiniak-Kamysz o tom, ako Poľsko zareaguje, ak Kyjev požiada o pomoc pri návrate domov tých, ktorí môžu stratiť právo zostať v Poľsku, keď im vyprší platnosť pasu, uvádza Reuters.

Ukrajinská vláda prijala rozhodnutie, podľa ktorého muži vo veku od 18 do 60 rokov budú môcť získať pasy len na území Ukrajiny. Informovala o tom agentúra Reuters, podľa ktorej Kyjev ďalej sprísnil pravidlá mobilizácie. O deň skôr ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí oznámilo pozastavenie konzulárnych služieb pre mužov v brannom veku, ktorí bývajú v zahraničí, a to do 18. mája.

Vtedy podľa ukrajinskej diplomacie vstúpi do platnosti nový zákon, ktorý mení pravidlá mobilizácie vyhlásené na Ukrajine pred viac ako dvoma rokmi v reakcii na ruskú inváziu. Jeho hlavnou úlohou je podľa médií podchytiť všetkých mužov podliehajúcich brannej povinnosti a aktualizovať ich údaje, čo má úradom zjednodušiť povolávanie do armády.

Norma predpokladá, že Ukrajinci žijúci bez vojenských dokladov v zahraničí si nebudú môcť vybaviť nový pas či získať konzulárne služby.

Vládne rozhodnutie ohľadom vydávania pasov mužom v brannom veku iba na území Ukrajiny, a nie teda aj na diplomatických misiách v zahraničí, sa podľa agentúry nevzťahuje na obyvateľov krajiny, ktorí majú počas vojnového stavu povolenie na prekročenie hraníc vrátane ľudí so zdravotným postihnutím.

Bezprostredne po rozsiahlom vpáde ruských vojsk do krajiny 24. februára 2022 mnoho Ukrajincov narukovalo do armády dobrovoľne. Po viac ako dvoch rokoch bojov však Ukrajina podľa Reuters čelí nedostatku vojakov, ktorí krajinu bránia pred väčšou a lepšie vybavenou ruskou inváznou armádou.