Rusi takmer nepostupujú, na fronte je pat, je čas na mierové rokovania, vyhlásil Lukašenko

Video

Ukrajinská historička z Kyjeva Viktoria Vdovyčenková pre Pravdu hovorí o tom, že pochybuje, že Slováci, ktorí podporujú režim Vladimira Putina, chápu, čo by znamenalo víťazstvo Ruska. Pozrite si tiež, ako reagovala na to, čo by odkázala šéfovi Kremľa, ktorý má dnes 70. narodeniny. / Zdroj: TV Pravda