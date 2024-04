Gyöngyösi: Orbán je nepriateľ národa, premenil Maďarsko na diktatúru. Budapešť by nemala zabudnúť na sovietske tanky

Premiér Viktor Orbán premenil za posledných 14 rokov pri moci Maďarsko na diktatúru jednej strany. V rozhovore s ČTK to povedal predseda pravicovej strany Jobbik Márton Gyöngyösi, ktorý sa chystá v júnových voľbách do Európskeho parlamentu obhájiť svoj mandát europoslanca.

Predsedu maďarskej vlády ostro kritizoval tiež kvôli vľúdnemu postoju k Rusku a vyzval na podporu Ukrajiny v jej obrane proti ruskej agresii za každú cenu. Strana Jobbik, ktorá má korene na krajnej pravici, sa podľa Gyöngyösiho v posledných desiatich rokoch výrazne premenila a teraz sa hlási k členstvu v Európskej únii, NATO a ku kresťanskodemo­kratickým hodnotám.

„Maďarský premiér je nepriateľom národa, ktorý si ho bohužiaľ sám zvolil do čela vlády,“ povedal Gyöngyösi. Orbán podľa neho od roku 2010, keď sa dostal k moci, pozvoľna vybudoval systém, v ktorom sú parlament, súdy, prokurátori i médiá úplne pod kontrolou jeho strany Fidesz. „Myslím, že sme sa v Maďarsku vrátili do boľševických časov. S jedinou výnimkou – politici sa nestrieľajú a neposielajú do gulagu. V podstate som sa ale stali štátom jednej strany,“ dodal opozičný politik. Súčasnú politickú situáciu v Maďarsku opísal ako „dusivú“.

Strana Jobbik, ktorá vznikla v roku 2003, podľa Gyöngyösiho prerobila v posledných ôsmich až desiatich rokoch výrazné zmeny. Pôvodne stála na pravom kraji politického spektra, mala dokonca spriaznenú polovojenskú organizáciu a niektorí jej členovia sa netajili svojimi xenofóbnymi a antisemitskými názormi. Postupne však strana výrazne zmiernila svoju rétoriku a podľa Gyöngyösiho sa z politického okraja teraz presunula od pravého stredu, zastáva kresťanskodemo­kratické hodnoty a podporuje členstvo Maďarska v EÚ a NATO. To dokazuje aj obrazom, ktorý visí v jeho budapeštianskej kancelárii v budove, ktorá je súčasťou maďarského parlamentu. Sú na ňom okrem iného prvý demokraticky zvolený premiér Maďarska po páde komunizmu József Antall, jeden zo zakladateľov Európskej únie Robert Schuman či nemecký kresťanskodemo­kratický kancelár Konrad Adenauer.

Transformáciu Jobbiku pritom sprevádzali viaceré krízy a štiepenia, jej bývalí členovia založili okrem iného v roku 2018 krajne pravicovú stranu Naša vlasť. Vládnu stranu Fidesz chce však Jobbik v súčasnosti podľa Gyöngyösiho vyzývať nie sprava, ale z pozícií bližšie politickému stredu.

Veľkou témou pred európskymi voľbami je podľa Gyöngyösiho v Maďarsku vojna na Ukrajine. „Viktor Orbán stopercentne prevzal ruskú propagandu,“ hovorí. Podľa neho sa snaží predseda maďarskej vlády a jeho strana Fidesz každého, kto nie je za okamžitý mier, označiť nálepkou vojnového štváča. „Ja sám chcem mier, ale mier má hodnotu len vtedy, keď je spravodlivý,“ povedal predseda Jobbiku. Mier uzavretý na základe ruských podmienok, by podľa neho priniesol do Európy nestabilitu. „Pre mňa a celú moju stranu je dôležité, aby Ukrajina vojnu vyhrala,“ dodáva. Ruskom napadnutú krajinu je preto podľa neho potrebné podporovať za každú cenu, finančne aj vojensky. „Je to aj naša vojna,“ dodáva Gyöngösi, podľa ktorého by mali Maďari Ukrajincov podporovať aj s ohľadom na vlastné historické skúsenosti, predovšetkým z roku 1956. Vtedy sovietske tanky krvavo potlačili maďarské protikomunistické povstanie.

V pohľade na vojnu na Ukrajine sa Jobbik výrazne líši od pozície Fideszu a jeho predsedu Orbána. Pod ich vedením Maďarsko napriek ruskej agresii voči Ukrajine udržiava s Ruskom spoluprácu, najmä hospodársku, kritizuje protiruské sankcie EÚ aj spôsob únijnej pomoci napadnutej Ukrajine. Podľa Gyöngyösiho sa však ktokoľvek, kto v Maďarsku „papouškuje ruskú propagandu, blokuje či vetuje pomoc Ukrajine či si potriasa rukou s Vladimirom Putinom“, dopúšťa vlastizrady.

Voľby do Európskeho parlamentu sa v Maďarsku budú konať v nedeľu 9. júna. Gyöngyösi v nich kandiduje až z druhého miesta, jednotkou na kandidátke Jobbiku je známy právnik a ekonóm, 81-ročný Péter Róna, ktorý v roku 2022 za opozíciu neúspešne kandidoval na prezidenta. Podľa zatiaľ posledného prieskumu agentúry Závecz má ale Jobbik šancu získať len dve percentá hlasov. V maďarskom parlamente má v súčasnosti osem poslancov, pred voľbami v roku 2022 bol s 26 mandátmi zo 199 najsilnejšou opozičnou stranou.

Úpadok obľúbenosti svojej strany v posledných rokoch Gyöngyösi pripisuje systému, ktorý vytvoril Orbán. Opozičné strany, ktoré nie sú schopné odstaviť Fidesz od moci, prechádzajú podľa neho „neustálymi krízami“. „Keď ste 14 rokov v opozícii, sú s vami vaši voliči neustále nespokojní… Každé štyri roky sľubujem, že porazím Orbána, ale stále sa to nedarí,“ dodáva. Podobne na tom je podľa neho celá maďarská opozícia, ktorá bojuje nerovný boj proti „diktatúre jednej strany“.