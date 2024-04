Vzácne mince čakali na dražbu sto rokov. Prečo ich nezískali dedičia hneď po smrti boháča?

Lars Emil Bruun začal zbierať mince už ako chlapec a svojej vášni zostal verný až do konca života. Úspešný dánsky obchodník, ktorý sa narodil v roku 1852, investoval veľa zarobených peňazí do numizmatiky. Vytvoril si veľmi vzácnu kolekciu, s ktorou v testamente naložil zaujímavým spôsobom. Zachoval sa totiž ako silný vlastenec.

Numizmatika je nielen vášeň, ale býva aj dobrou investíciou. Ilustračné foto: SITA/AP/Menelaos Danellis/Morton & Eden Ltd. via AP

Keď mal tridsať rokov, založil firmu, ktorá sa špecializovala na veľkoobchodný predaj masla a jeho balenie. Postupne odkúpil viaceré konkurenčné spoločnosti, čím si posilnil svoje postavenie na trhu. Čoraz vyššie zisky mu umožnili vlastniť svojho času jednu z najväčších súkromných zbierok dánskych, nórskych, švédskych a britských mincí na svete.

V septembri 1922 napísal závet, v ktorom sa rozhodol na dlhé desaťročia zveriť zbierku Národnému múzeu v Kodani. Slúžiť mala ako rezerva v prípade vážnej krízy, tvorila súčasť dánskeho národného pokladu. Keď Bruun v novembri 1923 zomrel vo veku 71 rokov, zbierku presunuli na zámok Frederiksbug v Hillerode a neskôr do sejfu Národnej banky v Kodani. „Bola poistená na 500 miliónov dánskych korún,“ poznamenal server Canadian Coins News, ktorý píše o numizmatike. V prepočte to vychádza na 67,6 milióna eur.

Skutočná hodnota zlatých a strieborných mincí, ktoré patrili Bruunovi, však môže byť výrazne vyššia. Ukáže sa to podľa záujmu bohatých zberateľov, ktorí sa už nevedia dočkať dátumov dražby. Bude ich niekoľko – zrejme preto, aby predaj skvostov numizmatiky mal čo najväčšiu a dlhšie trvajúcu publicitu, ako keby sa vyskytla jednorazová ponuka. Dôvodom však môže byť aj obrovský rozsah cennej kolekcie. O predaj sa stará aukčná spoločnosť Stack's Bowers. „Zbierka má približne 20-tisíc kusov,“ ozrejmila. Mimochodom, sú v nej nielen mince, ale aj bankovky a medaily.

Prečo Bruun neumožnil,aby sa hneď po jeho smrti dostali k zbierke dedičia? Šokovali ho škody, ktoré spôsobila prvá svetová vojna, a obával sa, že ak vypukne zase nejaký krvavý konflikt, bomby by mohli padať aj na Kodaň. Počas obdobia sto rokov po jeho smrti by sa preto zbierka stala darom tohto obchodníka pre štát v prípade hrozných udalostí. „Ak však uplynie jedno storočie s neporušenou zbierkou, bude predaná vo verejnej dražbe a výťažok pripadne mojim priamym potomkom,“ uviedol Bruun v testamente. Stalo sa to presne 21. novembra minulého roku. Stack's Bowers zatiaľ iba všeobecne informovala, že sa uskutoční séria aukcií, ich termín sa ešte len chystá oznámiť. Predpokladá sa, že záujem zberateľov bude obrovský.