Neplatili ma Rusi, prijal som od nich len malé balíčky, povedal nemecký poslanec Bystroň

Portál tiež uviedol, že Bystroň na otázku magazínu prijímanie balíčkov priamo nepoprel, celú kauzu potom označil za kampaň proti nemu.

Podľa informácií Denníka N, týždenníka Die Zeit a verejnoprávnej stanice ARD vypočuli členovia poslaneckej komisie pre kontrolu českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) audionahrávky, ktoré sa vzťahujú k Bystroňovej kauze. Na jednej z nich podľa týchto médií Bystroň údajne preberá 20-tisíc eur od propagandistu Arťoma Marčevského, ktorého spolu s proruským ukrajinským politikom Viktorom Medvedčukom Česko rovnako zaradilo v marci na národný sankčný zoznam.

Marčevskij stál za mediálnou spoločnosťou Voice of Europe, ktorej Bystroň v minulosti poskytoval rozhovory. Medveď podľa českého sankčného zoznamu toto médium skryte financoval.

Bystroň okolnosti kauzy dvakrát osobne vysvetľoval spolupredsedom AfD Tinovi Chrupallovi a Alici Weidelovej, naposledy na začiatku tohto týždňa. Vedenie AfD v pondelok podľa magazínu Der Spiegel povedal, že žiadne peniaze nebral, dostával však menšie balíčky. Čo bolo ich obsahom, Der Spiegel nevie.

Bystroň na otázku magazínu preberanie balíčkov nepoprel, zároveň ale všetko označil za kampaň, ktorú médiá typu Der Spiegel budú udržiavať až do júnových volieb do Európskeho parlamentu. V nich je Bystroň na druhom mieste kandidátky AfD, čo mu prakticky zaručuje zvolenie do europarlamentu.

Bystroň podľa nemeckého magazínu očakáva, že zvukové i videonahrávky k jeho kauze sa čoskoro dostanú na verejnosť, pretože ich vraj už má rad ľudí. „Bystroň po prvý raz potvrdil, že verí, že by tajne nakrúcaný a odpočúvaný,“ dodal magazín.