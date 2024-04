Prepych a pád Putinovho generála. Aký luxus si užíval a ohrozí jeho škandál ministra obrany?

Zo stručnej správy súdu, ktorý 44-ročného Timura Ivanova vzal do väzby, vysvitlo iba to, že ho podozrievajú z prijímania veľkých úplatkov. V prípade dokázania viny by si mohol odsedieť až 15 rokov za mrežami a zrejme by musel aj zaplatiť vysokú pokutu. Zo zistení denníka Kommersant vyplýva, že generálovi hrozí, že svoje 50. narodeniny oslávi vo väzení: na korupcii sa priživoval tak, že sa môže obávať dlhoročného trestu.

Stavebné zákazky

Noviny, ktoré sa odvolávajú na svoj zdroj v orgánoch činných v trestnom konaní, napísali, že Ivanov sa nelegálne obohacoval v rokoch 2018 – 2023. Majiteľovi dvoch stavebných firiem výhodne prideľoval štátne zákazky a na revanš si vypýtal bezplatné služby. Vo väzbe sa ocitol aj vlastník týchto spoločností Alexandr Fomin. „Jeho firmy zadarmo stavali a rekonštruovali nehnuteľnosti patriace Fominovi s jeho rodinou," ozrejmil Kommersant. Generál si asi nevypýtal žiadne peniaze, pretože na bezplatných stavebných prácach ušetril dokopy až 1,185 miliardy rubľov. V prepočte to vychádza na 12 miliónov eur.

Najviac peňazí smerovalo do rezidencie na vidieku v okolí rieky Volgy v Tverskej oblasti. Usadlosť má celkovú rozlohu takmer 20 hektárov, obytná plocha zaberá zhruba 3-tisíc štvorcových metrov. Kommersant tvrdí, že Fominove firmy tam vykonali pre Ivanova stavebné práce za 800 miliónov rubľov. Ďalšie veľké financie išli na obnovu vily z 19. storočia, ktorú má generál v Moskve v blízkosti rezidencie patriarchu ruskej pravoslávnej cirkvi.

Fominovi sa začalo dariť v biznise, až keď mu Ivanov začal protekčne prihrávať lukratívne zákazky od ministerstva obrany. Predtým jeho firmy zarábali ročne len v miliónoch rubľov, čiže v desiatkach tisícoch eur. „Od roku 2018 prišli aj miliardové kontrakty. A vlani už rekordný výnos 65,4 miliardy rubľov a čistý zisk takmer 11 miliárd rubľov," upozornil Kommersant. Spokojní preto mohli byť obaja majstri korupcie. Mimochodom, v tejto súvislosti tragikomicky vyznieva, že v januári 2021 Ivanov dal Fominovi vyznamenanie za zásluhy o vlasť…

Minister obrany Sergej Šojgu už odvolal jedného zo svojich desiatich námestníkov z funkcie, ktorý pritom dúfa, že orgány činné v trestnom konaní prehodnotia skutkovú podstatu a uľahčí sa mu aj inak. Denis Balujev, advokát Ivanova, pre televíziu RT povedal, že súdu ponúknu kauciu, aby generál nezostal vo vyšetrovacej väzbe. Stíhali by ho na slobode alebo by čakal na začiatok procesu v domácom väzení. Ivanov verí, že sa vyhne obžalobe z rozsiahlej korupcie (zo slov právneho zástupcu vyplýva, že by mal mať na krku len paragraf za priestupok). „A myslíme si, že jeho prípadom sa majú zaoberať vojenskí vyšetrovatelia, nie civilní, pretože sa nachádza na vojenskej pracovnej pozícii," uviedol Balujev pre agentúru Interfax. S týmto návrhom evidentne nepochodí, pretože Šojgu medzitým zbavil Ivanova jeho funkcie. (Exnámestník sa možno spoliehal na to, že by mu pomohli známosti na vojenskej prokuratúre.)

Veľký korupčný škandál na ruskom ministerstve obrany naposledy vypukol na jeseň 2012. O svoje kreslo vtedy prišiel šéf rezortu Andrej Serďukov (nahradil ho Šojgu), ale nakoniec ho obžalovali len z nedbalosti, pričom potrestaniu sa vyhol. V roku 2014 sa naňho totiž vzťahovala amnestia, ktorú udelil prezident Vladimir Putin. (Nebola to taká aféra, ktorá by sa dala porovnať s miliardami rubľov, ktoré Ivanov ušetril pri výstavbe a obnove svojich nehnuteľností.)

Rusi, ktorí sledujú, čo zverejňujú nezávislé médiá, si už pred necelými dvomi rokmi mohli všimnúť, že Ivanov má zjavne špinu za nechtami. Pohľad na jeho prepych im mohol prepichovať oči. Investigatívci opozičného politika a protikorupčného aktivistu Alexeja Navaľného (záhadne zomrel vo februári tohto roku v trestaneckom tábore) publikovali informácie o luxusnom živote Ivanova a jeho manželky Svetlany (oficiálne nežijú spolu, pretože v júni 2022 sa rozviedli). Dostali sa k jej elektronickej pošte, z ktorej zistili, že ich rodina si každé leto prenajímala vilu vo vyhľadávanom francúzskom prímorskom meste Saint-Tropez. V období 2010 – 2018 za to zaplatili dokopy najmenej 850-tisíc eur. Pravidelne si tam prenajímali jachtu, čo ich vyšlo celkovo na 250-tisíc eur. Kúpili si používaný kabriolet značky Rolls-Royce Corniche, dali zaň 200-tisíc eur (vrátane nákladov na vynovenie automobilu).

Ľudia z tímu Navaľného odhalili aj podrobnosti o vile, ktorú Ivanovovi bezplatne rekonštruovala jedna zo stavebných firiem Fomina. Pozoruhodné je, že nepatrí (ex)manželom, ale podľa údajov katastrálneho úradu patrí firme osobného šoféra Svetlany… Investigatívci zistili, že o rekonštrukcii komunikovala prostredníctvom e-mailov, mala hlavné slovo. Venovala sa v podstate všetkému: od výberu výťahu do trojposchodovej vily až po nákup drahých starožitností.

Obaja si nemohli dovoliť prepych zo svojich legálnych príjmov. Oficiálne zarábali ročne spolu okolo 25 miliónov rubľov, investigatívci však odhadli , že míňali 90 miliónov.

Opozičný politik Gennadij Gudkov sa nazdáva, že pád Ivanova nesúvisí s korupciou, tá podľa neho poslúžila ako zámienka. „Začal sa boj klanov. Niekto chce odstrániť Šojgua. Aby sa to podarilo, v Rusku sa tradične udrie na blízky okruh ľudí," povedal pre televíznu stanicu 24 Kanal. V pozadí vidí aj snahu niektorých ľudí rozhodovať o prideľovaní zákaziek ministerstva obrany, ktoré mal v agende Ivanov. Naopak, politológ Sergej Markov si nemyslí, že na rad príde aj minister: na sociálnej sieti Telegram naznačil, že Putin podrží Šojgua, pretože ruskej armáde sa konečne darí v boji proti ukrajinským vojakom.

Štátny prevrat?

Medzi rôznymi názormi sa objavilo aj tvrdenie, že Ivanov mal prsty v prípravách štátneho prevratu. Napísal to server Važnyje istorii. Takmer určite sa však tomu nedá veriť.

Ešte poznámka k zmienke, že Ivanov už oficiálne nežije s matkou svojich dvoch detí: nie je vylúčené, že sa rozišli len na papieri. Európska únia totiž v októbri 2022 uvalila na neho sankcie pre ruskú inváziu na Ukrajinu, rozvod v lete toho roku mohol byť preventívnym opatrením, aby sa jeho manželka vyhla rovnakému trestu. Je o nej známe, že rada lieta na luxusné nákupy do Paríža, a keby sa ocitla na sankčnom zozname, do Francúzska by sa už nedostala.