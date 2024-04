Tankom Abrams sa na Ukrajine nedarí. Vyskúšajú ruskú korytnačiu taktiku?

US Army

Politický problém

Nad nedostatočnou funkčnosťou Abramsov, hoci starších, sa musia Spojené štáty zamyslieť. Vraví to Matthew Ford zo Švédskej univerzity obrany. "Z politického hľadiska je to nepríjemné, ak predstavitelia Kongresu v USA sledujú ničenie amerických tankov na bojiskách Ukrajiny. Naznačuje to, že nie sú vhodné na daný účel,“ povedal Ford pre britský spravodajský portál Inews.

Podľa odborníka sú drony pre tanky na oboch stranách smrteľným nepriateľom, no nie sú k dispozícii údaje, ako boli zničené Abramsy. Napríklad jeden malý a lacný bezpilotný stroj s výbušninou sám tank nezlikviduje.

„Na bojisku je nasadenej veľa palebnej sily a tá môže byť ešte efektívnejšia ako drony. Máme tendenciu sústreďovať sa na bezpilotné stroje a zabúdať na všetko ostatné, čo sa deje. Vidíme, že drony sú za určitých okolností účinné, ale nie vždy. Bezpilotné lietadlá môžu zaútočiť zhora a môžu sa pokúsiť navádzať útoky, ale sú veľmi zraniteľné voči systémom elektronického boja, ktoré blokujú ich signál. Na zadnej časti tankov sa objavujú zariadenia na elektronický boj,“ pripomenul pre Inews Ford.

Korytnačie tanky

Otázkou je, či, kedy a ako sa Abramsy vrátia na bojisko. Tanky je možné lepšie vybaviť spomenutými systémami elektronického boja a na obrnence sa tiež nasadzujú rôzne klietky.

S kurióznym riešením, ktoré však, zdá sa, aspoň do istej miery funguje, prišli Rusi. Začiatkom apríla na bojisku pri Krasnohorivke v Doneckej oblasti spozorovali čudne upravený tank, ktorý všetci hneď začali nazývať korytnačka. Na stroji bol nasadený veľký pancier ako ochrana pred dronmi.

Odvtedy sa už v bojoch objavili viaceré takéto obrnence. Hoci ich dodatočný pancier neuchráni pred delostreleckou paľbou a tanky nemôžu točiť vežou, niektorí odborníci tvrdia, že takáto ochrana má aspoň do istej miery zmysel. Platí to najmä v situácii, keď Ukrajinci nemajú dostatok delostreleckej munície a výrazne sa spoliehajú na bezpilotné systémy.

"Viem, že sa z toho ľudia smejú, ale nemyslím si, že je to šialená úprava,“ reagoval na sociálnej sieti Twitter (X) Rob Lee, vojenský analytik, ktorý pôsobí v americkom Inštitúte pre výskum zahraničnej politiky a na univerzite King's College v Londýne. „Rusi sa prispôsobujú konkrétnym podmienkam bojiska, na ktorom má Ukrajina veľa FPV dronov, ktoré zobrazujú operátorovi dianie z kamery stroja, ale málo protitankových striel, protitankových mín a delostrelectva. Takže dáva zmysel obetovať pozorovacie možnosti a schopnosť otáčať vežou na jednom tanku na čatu, keď stroj naraz dokáže zablokovať veľa frekvencií FPV dronov. Prioritou je dostať útočné skupiny pechoty cez otvorené polia do budov alebo obranných pozícií protivníka,“ vysvetlil účel korytnačích tankov Lee.

Nejde teda prioritne len o obranu tanku, ale o to, že na takto upravenom stroji je možné nasadiť systémy elektronického boja, prípadne odmínovacie doplnky.