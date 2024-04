Polícia odstránila propalestínske tábory na troch amerických univerzitách

Približne 100 ľudí bolo zadržaných pri odstraňovaní nepovoleného stanového tábora v areáli Northeastern University v Bostone. Polícia podľa vyhlásenia univerzity zasiahla po tom, čo niektorí demonštranti začali vykrikovať antisemitské heslá vrátane „Zabíjajte židov“.

„Takú nenávisť v našom kampuse nemôžeme tolerovať,“ uviedla univerzita. Medzi študentov sa navyše infiltrovali „profesionálni organizátori“, ktorí nemajú ku škole žiadny vzťah.

V areáli Arizonskej štátnej univerzity v meste Tempe polícia zadržala 69 ľudí za vniknutie na jej pozemok a zriadenie nepovoleného tábora. Väčšina protestujúcich nebola študentmi, učiteľmi alebo zamestnancami univerzity.

Ďalších 23 ľudí zadržala polícia v areáli Indiana University v Bloomingtone, kde protestujúci takisto napriek varovaniam zriadili nepovolený tábor. Informoval o tom denník Indiana Daily Student.

Protesty proti vojne, ktorú Izrael v reakcii na útok palestínskych extrémistov vedie v Pásme, sa začali pred niekoľkými dňami na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Neskôr sa rozšírili do viacerých ďalších univerzít vrátane Yaleovej univerzity v New Havene a University of Southern California (USC) v Los Angeles.

Aktivisti požadujú prímerie vo vojne Izraela s Hamasom, ako aj to, aby vysoké školy prerušili vzťahy s Izraelom krajinou a so spoločnosťami, ktoré podľa nich z konfliktu profitujú.

Protesty proti vojne v Pásme Gazy poznačili aj sobotňajšie stretnutie novinárov akreditovaných v Bielom dome s prezidentom USA Joeom Bidenom, ktorý sa konal v hoteli Hilton. Príchod hostí sprevádzali demonštranti výkrikmi „hanba“. Počas slávnostnej večere bola z okna na hornom podlaží vyvesená obrovská palestínska vlajka. Viac ako dve desiatky palestínskych novinárov napísali tento týždeň otvorený list, v ktorom vyzvali svojich amerických kolegov, aby večeru bojkotovali. Podľa Výboru na ochranu novinárov so sídlom v New Yorku bolo od začiatku vojny v Gaze 7. októbra zabitých najmenej 97 novinárov vrátane 92 Palestínčanov. Najmenej 16 ďalších utrpelo zranenia.