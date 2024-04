Poľský minister: Západ má na výber, či porazí Rusko na Ukrajine alebo na poľských hraniciach

Veľké cvičenie NATO v Poľsku Dragon-24 Video

Ak by ruský prezident Vladimir Putin dobyl Ukrajinu, urobil by podľa Sikorského to, „čo (Adolf) Hitler urobil s Československom“, teda zmocnil by sa priemyslu okupovanej krajiny, Ukrajincov zmobilizoval do ruskej armády a poslal ich bojovať ďalej na západ.

„Polovica nemeckých tankov, ktoré zaútočili na Poľsko v roku 1939, bola v skutočnosti česká. Teda – ak Putin získa Ukrajinu, bude silnejší. A vtedy budeme mať väčší problém,“ varoval Sikorski. „Je lepšie zastaviť Putina na Ukrajine, 500 či 700 kilometrov na východ odtiaľ,“ odpovedal na otázku, či by malo zmysel poslať na Ukrajinu pozemné vojská.

Čítajte viac Poľsko chce poslať Ukrajincov domov bojovať. Podľa ministra sú Poliaci pobúrení, keď vidia mladých z Ukrajiny vysedávať v ich kaviarňach

Ruské rezervy nie sú neobmedzené a samotné Rusko nie je neporaziteľné, myslí si šéf poľskej diplomacie. Sikorski pripomenul, že vojny môžu končiť aj ekonomickým zrútením jednej strany, ako sa to stalo Nemecku v prvej svetovej vojne. A Rusko už minulo polovicu svojho rezervného fondu a prišlo o najvýnosnejšie odbytisko pre svoju ropu a plyn, ktoré musí predávať Indii a Číne s veľkou zľavou.

„Naše sankcie fungujú, ale sankcie nikdy nepôsobia okamžite,“ povedal minister, ktorý očakáva, že „o rok či o dva“ sa prejavia skutočné ťažkosti v ruskej ekonomike. A upozornil aj na to, že Ukrajinci boli schopní oslobodiť skoro polovicu predtým okupovaného územia a zjavne víťazia vo vojne o Čierne more, vďaka čomu môžu vyvážať obilie do sveta.

Poľský minister zahraničia vyškolil v OSN Rusko Video

Sikorski dúfa, že aj pravdepodobný republikánsky kandidát do Bieleho domu Donald Trump si uvedomil, že odpor proti poskytnutiu pomoci Ukrajine nie je v Spojených štátoch populárny a škodí jeho vyhliadkam na znovuzvolenie. Minister pripomenul, že Trump neprotestoval proti hlasovaniu o balíku pomoci v Snemovni reprezentantov. A tiež práve Trumpova administratíva ešte pred vojnou poslala Ukrajincom protitankové zbrane, teda vtedy, keď to iné krajiny nerobili. „Nie je (Trumpov postoj) taký čiernobiely, ako niektorí usudzujú,“ dodal. „Ďakujem za možnosť kritizovať našich najdôležitejších spojencov, ale neurobím to,“ odvetil na otázku ohľadom Trumpových rozporuplných postojov k NATO.

Poľsko výdavky na obranu zvyšuje, teraz vynakladá štyri percentá hrubého domáceho produktu, teda je na úrovni USA, a na budúci rok to môže byť ešte viac. „Pre nás je to existenčná otázka,“ vysvetlil Sikorski. Pripomenul, že v dejinách Rusko mnohokrát napadlo Poľsko, ale domnieva sa, že tentoraz by Rusko prehralo, pretože „ako Západ sme oveľa silnejší“.

Horúca hranica. Migranti sa snažia prejsť do Poľska z Bieloruska Video

Na mníchovskej bezpečnostnej konferencii sa Sikorskému zdali byť nemeckí politici spokojní, že potrvá štyri či päť rokov kým Rusko bude pripravené zaútočiť, a to už bude Nemecko tiež nachystané. „Ale ide o to, že kým Rusko dorazí do Nemecka, bude mať na ceste ešte pár ďalších krajín,“ povedal.

Pred útokom na Ukrajinu Putin vykresľoval túto krajinu ako umelo vzniknutý útvar, podobne ako bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev teraz hovorí o Lotyšsku. „Tieto hrozby už nemôžeme pokladať výlučne za šialené tlieskanie, pretože tí ľudia dokázali, že sú schopní šialené nápady uskutočniť,“ povedal.

Podľa ministra však nebezpečenstvo nie je akútne, Rusi nie sú teraz schopní poraziť Ukrajinu, a teda nie sú pripravení zaútočiť na Západ. Tiež museli stiahnuť časť vojsk z Kaliningradskej oblasti, čím ukázali, že útok NATO nečakajú.