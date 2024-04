Hodinky najbohatšieho muža na Titaniku sa predali za viac ako milión libier

Potopenie britského zaoceánskeho parníka Titanic pri jeho prvej plavbe je najznámejšou lodnou katastrofou v dejinách. Plavidlo postavené v Belfaste stroskotalo po zrážke s ľadovcom v severnom Atlantiku v apríli 1912. O život vtedy prišlo vyše 1500 ľudí.

Hodinky boli predané súkromnému zberateľovi v USA v aukčnej sieni Henry Aldridge & Son v meste Devizis v juhoanglickom grófstve Wiltshire za doteraz najvyššiu sumu, za ktorú sa kedy akýkoľvek predmet z Titaniku vydražil. Očakávalo sa, že sa predajú za 100 000 až 150 000 libier.

Majiteľom hodiniek bol americký obchodník John Jacob Astor, ktorý zahynul pri potopení lode po tom, čo pomohol svojej žene Madeleine do záchranného člna. Vplyvný podnikateľ, významný člen bohatej rodiny Astorovcov, bol naposledy videný, ako fajčí cigaretu a rozpráva si so spolucestujúcim, namiesto toho, aby skúsil šťastie na inom záchrannom člne. Jeho telo bolo vylovené z Atlantiku sedem dní po potopení lode, ktorá pri svojej prvej plavbe do New Yorku narazila do ľadovca. Spolu s telom boli nájdené jeho 14-karátové zlaté vreckové hodinky od spoločnosti Waltham s vyrytými iniciálami JJA.

Astor bol v čase potopenia Titaniku považovaný za jedného z najbohatších ľudí na svete a jeho čisté imanie predstavovalo asi 87 miliónov dolárov, čo by v dnešnej dobe zodpovedalo niekoľkým miliardám, uviedol dražiteľ Andrew Aldridge. „Astor spočiatku neveril, že lodi hrozí nejaké vážne nebezpečenstvo, ale neskôr bolo zrejmé, že sa potápa, a kapitán po polnoci začal evakuáciu, takže pomohol svojej žene do záchranného člna číslo štyri,“ povedal Aldridge. Madeleine Astorová prežila. Telo jej 47-ročného manžela bolo nájdené neďaleko miesta, kde sa Titanic potopil. Astorov syn Vincent hodinky odkázal synovi zamestnanca svojho otca.

Doteraz boli najdrahším vydraženým predmetom z Titaniku husle, na ktoré sa hralo, keď sa loď potápala. Predané boli v roku 2013 za 1,1 milióna libier vrátane zdanenia a poplatkov. Puzdro na husle bolo v sobotu vydražené v rovnakej aukcii ako vreckové hodinky za 360 000 libier vrátane poplatkov a dane.

Aldridge označil sumy, za ktoré sa podarilo predmety z Titaniku vydražiť za „úplne neuveriteľné“. „Odrážajú nielen význam samotných artefaktov a ich vzácnosť, ale ukazujú aj trvalú príťažlivosť a fascináciu príbehom Titaniku. O 112 rokoch neskôr stále hovoríme o lodi, cestujúcich a posádke,“ uviedol.

„S príbehom Titaniku je to tak, že sa fakticky jedná o náraz veľkej lode do ľadovca s tragickou stratou na životoch, ale čo je dôležitejšie, je to 2200 príbehov… každý muž, žena a dieťa mali svoj príbeh a pamätníci potom tieto príbehy dodnes rozprávajú,“ dodal.