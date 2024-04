Ruský terorizmus v Čechách: útok vo Vrběticiach vykonali tajné služby Moskvy, potvrdilo vyšetrovanie

Vladimir Milov pre Pravdu: Rusko pod vedením Putina nie je také, ako si Slováci myslia Video Bol svedkom vzostupu ruského vodcu Vladimíra Putina ku moci. Vtedy Vladimir Milov pôsobil ako viceminister energetiky, po rokoch sa stal opozičným politikom a časom bol donútený z vlasti odisť. V rozhovore pre denník Pravda vysvetli, prečo prikláňanie k Rusku neprenesie Slovákom žiadne výhody. / Zdroj: TV Pravda

Prvý sklad vo Vrběticiach vybuchol v októbri, druhý v decembri 2014. Pri prvom výbuchu zomreli dvaja ľudia. Sklady si prenajímala ostravská firma Imex Group.

„NCOZ odviedla špičkovú prácu na veľmi zložitom prípade a ukázala, že dôstojníci ruskej vojenskej spravodajskej služby GRU vykonali na našom území odporný útok, ktorý si vyžiadal životy dvoch nevinných českých občanov a spôsobil miliardové škody na majetku,“ uviedol riaditeľ BIS Michala Koudelka.

Podľa jeho slov je zásadné, že sa potvrdili informácie získané BIS v spolupráci s českou políciou.

„Rusko vykonalo na našom území akt štátneho terorizmu… Možno to nie je úplné prekvapenie, no je to dôkaz toho, že Rusko proti nám dlhodobo vedie hybridnú vojnu a nemyslí to s nami dobre,“ reagoval premiér ČR Petr Fiala vo videoodkaze zverejnenom na sociálnej sieti.