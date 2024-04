Príprava na Rusov? Lotyši majú z pivníc urobiť protiletecké kryty

Našli ste chybu? Dajte nám vedieť. Vypočujte si audioverziu článku - číta Lukáš, hlas umelej inteligencie.

Určite to platí pre Lotyšsko. Podľa portálu Euractiv vyzvali miestne úrady obyvateľov, aby využili každoročný Deň veľkého upratovania na premenu pivníc na protiletecké kryty.

Nemecké stíhačky Eurofighter striehnu na Rusov nad Pobaltím Video Nemecké stíhačky Eurofighter v rámci misie NATO na ochranu vzdušného priestoru nad Pobaltím od začiatku roka 10-krát zachytili ruské lietadlá. / Zdroj: NATO

Lotyšsko je od roku 2004 členom NATO a s Ruskom má 214 kilometrov dlhú hranicu. Od roku 2014, keď Rusi anektovali Krym a rozpútali vojnu na východe Ukrajiny, a najmä po veľkej invázii, narastajú v Pobaltí obavy, že ďalším terčom Moskvy môžu byť tri krajiny v regióne. Okrem Lotyšska sú to Litva a Estónsko.

Severoatlantická aliancia postupne posilňuje svoju prítomnosť v oblasti. V Lotyšsku v rámci bojového práporu NATO pôsobí aj viac ako 130 slovenských vojakov.

Je veľmi nepravdepodobné, že by sa Rusko v tejto situácii na Lotyšsko pokúsilo zaútočiť. Riga však nechce nič nechať na náhodu. Aj vzhľadom na masívne ruské vzdušné nálety Rusov na Ukrajine Lotyši uvažujú, ako sa chrániť.

Ukrajinské vrtuľníky na bojovej misii proti Rusom Video Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Preto prišla výzva na Deň veľkého upratovania, ktorý sa konal v sobotu, 27. apríla. „Vyzývame všetkých počas veľkého upratovania, ale aj po ňom, aby zabezpečili, že ich pivnice a podzemné priestory môžu byť v prípade núdze použité ako úkryty,“ povedal podľa Euractivu Vilnis Kirsis, primátor Rigy. Vo vyhlásení uviedol, že zamestnanci radnice sa o to postarajú v budovách, ktoré patria mestu.

Gints Reinson, šéf komisie civilnej obrany v Rige, vysvetlil, že suterény verejných budov, škôl, domovov dôchodcov, nemocníc a radníc budú kontrolované úradníkmi, ktorí ich pripravia na to, aby slúžili ako kryty v prípade útoku. Cieľom je, aby úrady do konca roka každý mesiac dokázali na prípadné vojenské účely premeniť 100 podzemných priestorov. Na rozdiel od mnohých hlavných európskych miest nemá Riga metro, ktoré by sa dalo využiť ako úkryt pred vzdušnými náletmi.

Zaútočí Rusko do 10 rokov na krajinu NATO? Áno Nie Neviem Zobraziť výsledky ankety Hlasovať Nie 64,7% Áno 25,8% Neviem 9,5%

Podľa Štátnej pozemkovej služby je v Lotyšsku asi 30-tisíc podpivničených budov, ktoré by teoreticky mohli slúžiť ako kryty. Väčšina budov s podzemnými priestormi sú bytové domy, ale, ako informovalo verejnoprávne Latvijas Radio, zatiaľ len niekoľko z nich je prispôsobených na to, aby mohli v prípade nebezpečenstva prichýliť ľudí.

„Obyvatelia sa nemajú dôvod obávať, že budú musieť svoje pivnice zbúrať alebo vypratať, keďže na kryty budú slúžiť len spoločné časti podzemných priestorov, prípadne priechody a voľné plochy, uviedol pre Latvijas Radio Ivars Nakurts, zástupca šéfa Štátneho hasičského a záchranného zboru.

Ako pripomenul Euractiv, lotyšská premiérka Evika Silina v marci prirovnala Rusko k nepredvídateľnému opilcovi. „Bývame vedľa suseda, ktorý je, povedzme, ako alkoholik alebo narkoman, ktorého činy nevieme predvídať,“ vyhlásila Silina.