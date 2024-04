Do poľského vojska sa vracajú husári, tentoraz však ako najmodernejšie stíhačky F-35

Prvý z 32 kusov objednaných Poľskom sa postavil v továrni Lockheed Martin na vlastné kolesá. Na poľský názov pre stíhačku predtým vyhlásili ozbrojené sily súťaž. A víťazom sa stal Husarz, oznámil v pondelok generálny štáb.

Jeho náčelník, generál Wieslaw Kukula, súčasne podľa médií ohlásil, že novodobí husári sa budú musieť zaobísť bez tradičných rozpoznávacích znakov v podobe bielo-červených šachovníc, ktoré sprevádzajú poľské vojenské lietadlá už od roku 1918.

Čítajte viac Poľská armáda naberá na sile: obdržala americké tanky Abrams a desiatky obrnených vozidiel

„Na poľských F-35 nebude tradičná bielo-červená šachovnica. Na tomto type použijeme šachovnicu v odtieňoch šedej, ako vyžaduje maskovanie. Zmeníme predpisy,“ uviedol generál.

Ide podľa neho o „technologickú nevyhnutnosť“, podloženú presnými údajmi, ako veľmi by bielo-červená šachovnica ovplyvnila pravdepodobnosť odhalenia stíhačky, ktorej prednosťou má byť práve náročné odhalenie.

Nemecké stíhačky Eurofighter striehnu na Rusov nad Pobaltím Video

„Nie je to móda, ale schopnosť, na ktorú vynakladáme veľké náklady. Odložme city bokom a sústreďme sa na to, čo zaistí víťazstvo,“ odkázal tým, ktorí nesúhlasia so stratou tradičných znakov „kvôli dočasnej móde“.

F-35 predstavuje mimoriadne drahú techniku, ktorú zaplatia poľskí daňoví poplatníci. Nie je určený na predvádzanie na prehliadkach, ale ako nástroj odstrašenia, poprípade „poslúžiť na víťazstvo vo vojne, ktorá môže prísť“, argumentoval generál. A rozpoznávacie znaky v tradičnom prevedení by mohli narušiť špeciálny náter na povrchu lietadla, zaisťujúci ťažkú zistiteľnosť tým, že pohlcuje lúče radaru.

Znaky v odtieňoch šedej zaviedli prakticky všetci súčasní aj budúci užívatelia stíhačiek F-35 – s výnimkou Dánska, ktorého letectvo chce použiť špeciálnu červenú farbu, kompatibilnú s protiradarovým náterom stíhačky, podotkla televízia TVN 24.

Rusko sleduje stíhačky, tanky, ponorky i lietadlá NATO. Vytrvalý obranca pokračuje Video

V Poľsku ale zmena predpisov o rozpoznávacích znakoch najskôr otvorí cestu k obdobnej úprave aj na ďalších typoch lietadiel poľského letectva, ako sú stíhačky F-16, ľahké bojové stroje FA-50 a cvičné M346.

Poľsko si 31. januára 2020 objednalo 32 kusov F-35A. Samotné stroje majú stáť 2,8 miliardy dolárov, hodnota celého kontraktu predstavuje 4,6 miliardy dolárov.

Prvé lietadlo má poľské letectvo formálne dostať ešte tento rok, ale tento stroj poslúži na základni Ebbing Národnej gardy amerického štátu Arkansas na výcvik poľských pilotov. Ročne má nasledovať štyri až šesť kusov, z ktorých prvá do Poľska priletí asi za dva roky. Celá objednávka má byť splnená do roku 2030, pripomenul server Dziennik zbrojne.

Autor víťazného návrhu Husarz bude pozvaný na slávnostné predstavenie prvého poľského lietadla F-35, sľúbilo vojsko podľa TVN 24.