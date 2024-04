Pri zrážke počas lyžovačky v rakúskom Kitzsteinhorne zahynul český občan

Podľa polície sa 66-ročný Čech z dosiaľ neobjasnených príčin čelne zrazil na svahu s 53-ročným Holanďanom, na miesto dorazil aj záchranný vrtuľník. Napriek okamžitej prvej pomoci privolaný lekár záchrannej služby konštatoval smrť českého občana.

Prokuratúra v Salzburgu nariadila pitvu jeho tela. Holanďan bol s bližšie nešpecifikovanými zraneniami prevezený do nemocnice v meste Zell am See.

Na mieste bola podľa rakúskych médií aj manželka zomrelého českého lyžiara, ktoré poskytol krízovú pomoc psychológ.