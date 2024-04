Uvidia Parížania Macrona plávať v rieke? Minister spravodlivosti sa nepridá, lebo mu prekáža teplota vody

Bude to hlavné lákadlo olympijských hier? Uštipačná otázka francúzskeho časopisu Le Point súvisí so zámerom šéfa Elyzejského paláca okúpať sa v Seine. Emmanuel Macron opakovane povedal, že toto leto si zapláva v rieke tečúcej Parížom. Keď novinári teraz do prezidenta dobiedzali, či jeho slovo platí, zdôraznil, že o vážnych veciach nikdy nežartuje.

Olympiáda, ktorá potrvá dva týždne, sa uskutoční na prelome júla a augusta. Usporiadatelia pripravili na Seine nielen otvárací ceremoniál, do jej vôd naplánovali jednu zo súťažných disciplín. Do rieky skočia účastníci triatlonu (pozostáva z plávania, cyklistiky a behu).

V Seine sa kedysi dávno kúpali dokonca francúzski králi, ale vhupnúť do nej je nemožné už dlhé desaťročia. Zákaz plávania platí od roku 1923. Jeho zavedenie súviselo s rozširujúcou sa lodnou dopravou a so znečistením, čo bola daň za priemyselný pokrok.

V posledných rokoch vykonali veľa, aby Seina počas olympijských hier spĺňala prísne hygienické podmienky pre plávanie ľudí. Niektorí však kuvikajú, že sa to dovtedy nepodarí; aj preto sa Macrona vypytujú, či je naozaj odhodlaný vliezť do rieky.

Prísľub čvachtať sa v Seine dala aj starostka Paríža Anne Hidalgová a pripojil sa k nej policajný prefekt mesta Laurent Nuňez. Chystajú sa okúpať verejne, ale nateraz nie je známe, či sa k vode vyberú spoločne s Macronom. V jeho prípade sa ani nevie, či vkročí do rieky pred kamerami a fotoaparátmi, alebo to urobí neohlásene a verejnosť bude informovať potom.

Prezident apeloval na politikov, aby si tiež vychutnali plavecký pôžitok v Seine. O jednom členovi vlády už vie, že uňho so svojou výzvou nepochodí. „V mojich žilách prúdi Stredozemné more. Teplota vody v Seine je chladná, nie je mi to pochuti, nevleziem do nej,“ povedal minister spravodlivosti Éric Dupond-Moretti, keď sa ho v štúdiu televíznej stanice BMFTV opýtali, či sa inšpiruje Macronom.

Minister poznamenal, že keby Macron plával v Seine pred očami verejnosti, fotoreportéri by získali pekné snímky. Nepochybne by sa ne tešili nielen jeho obdivovateľky, ale zvedaví by boli aj neprajníci. Tí sa už nevedia dočkať, ako by zamerali svoj zrak na hornú časť prezidentovho tela. Pred niekoľkými týždňami jeho osobná fotografka zverejnila zábery, ako na tréningu udiera päsťami do boxovacieho vreca, a hneď na sociálnych sieťach vyslovili pochybnosti, či mu naozaj patria napnuté bicepsy alebo ich ona vytvorila retušou. Pohľad na šéfa Elyzejského paláca iba v plavkách považujú za ideálnu príležitosť zistiť, aká je pravda…

Kúpanie v Seine nebude jednorazová záležitosť počas olympiády. Webová stránka parížskej radnice informuje, že od leta 2025 tri úseky rieky môžu trvalo využívať na plávanie obyvatelia mesta a samozrejme, že aj jeho návštevníci. Tento plán vznikol v roku 2015. Štát a radnica investovali do zlepšenia ekosystému a čistoty vody v Seine až 1,4 miliardy eur.

Veľa peňazí išlo napríklad na vybudovanie obrovskej nádrže na zadržiavanie dažďovej vody z mestskej kanalizácie, aby neznečisťovala Seinu. „Má kapacitu približne 50-tisíc kubických metrov, čo je ekvivalent 20 olympijských plaveckých bazénov,“ poznamenala radnica. Určite sa osvedčí, keď sa vyskytnú prívalové dažde, aby zabránila okamžitému preniknutiu obrovskej masy vody do rieky. Súčasťou plánu radnice je vytvorenie príjemných rekreačných areálov v troch úsekoch Seiny. Plavci budú mať k dispozícii šatne aj sprchy.