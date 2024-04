Takmer storočná Ukrajinka prešla podľa polície desať kilometrov z okupovaného územia

„Prežila som tamtú vojnu a prežijem aj túto vojnu,“ povedala Lidija Stepanivna, ktorá zažila aj boje v Európe v rokoch 1939 až 1945. Pri svojej ceste niekoľkokrát spadla a ako hovorí, aj „zaspala“, vždy však vstala a pokračovala v chôdzi. Na nohách ju držali nielen palice, ale aj jej „nátura“, povedala policajtom.

Po celodennom putovaní si unavenú chodkyňu na ceste všimli príslušníci ukrajinskej armády, ktorí ju odovzdali špecializovanej policajnej skupine. Tá ženu previezla do úkrytu pre evakuovaných z bojových oblastí a podľa ruskojazyčného servera BBC kontaktovala jej rodinu.

Ukrajinské vrtuľníky na bojovej misii proti Rusom Video

Lidija Stepanivna uviedla, že sa aj napriek vyčerpávajúcej ceste cíti dobre. „Nič mi však nezostalo,“ povedala žena policajtom.

Ukrajinské evakuačné a pomocné skupiny podľa BBC ešte nedávno doručovali potraviny do dediny Želanne neďaleko Očeretyne, kde aj napriek zúriacim bojom stále zostáva zhruba 100 ľudí. Cesta, po ktorej jazdili, je teraz úplne pod paľbou ruského delostrelectva.

Ukrajina čelí už viac ako dva roky ruskej vojenskej agresii. Ruská armáda od februárového dobytia mesta Avdijivka, ktoré leží zhruba 15 kilometrov južne od Očeretyne, získala pod kontrolu ďalšie dediny v okolí a frontovú líniu posúva ďalej na sever a západ, píše BBC. Do Očeretyne ruskí vojaci vstúpili koncom apríla, situácia na tomto úseku frontu sa pre ukrajinské ozbrojené sily naďalej komplikuje.

Ak by sa ruským vojskám podarilo Očeretyne úplne zmocniť, znamenalo by to, že úspešne obišli severné krídlo nedávno vybudovanej ukrajinskej prednej línie, vrátane mínových polí a zákopov, napísal už skôr denník The Guardian. Server stanice CNN napísal, že táto obec, kde pred vojnou žilo asi 3 000 ľudí, síce sama o sebe nemá strategickú hodnotu, ale leží na vyvýšenine, čo z nej robí želaný vojenský cieľ.