Poslancov chceli zajať a vládu zastreliť. V Nemecku sa začal proces s "ríšskymi občanmi"

Chceli zaútočiť na Spolkový snem, popraviť členov vlády a obnoviť Nemeckú ríšu. Na Vrchnom krajinskom súde v Stuttgarte sa začal proces, ktorý vstúpi do nemeckej histórie. Na lavicu obžalovaných sa posadilo prvých deväť sprisahancov z 27-člennej skupiny tzv. ríšskych občanov. Podľa vyšetrovateľov pripravovali štátny prevrat, za čo čelia obvineniu z vlastizrady a príslušnosti k teroristickej organizácii.

Aj keď sa pojednávanie začalo len v pondelok, už teraz je isté, že pôjde o jeden z najväčších procesov s teroristami, ktorý môže trvať roky.

Odborníci ho prirovnájú k súdom s členmi ľavicovej teroristickej organizácie RAF (Frakcia Červenej armády) zo 70. rokov alebo s teroristami z neonacistickej NSU (Národnosocia­listického podzemia) v rokoch 2013 až 2018.

„Bude to gigantický proces, porovnateľný vlastne iba so súdom s NSU,“ povedal pre týždenník Stern advokát Khubaib Ali Mohammed, ktorý zastupuje jedného z obvinených. Údaje z vyšetrovacieho spisu to potvrdzujú.

Polícia zhromaždila množstvo dôkazovaného materiálu zo sledovania obžalovaných, odpočúvania ich telefonátov i zašifrovanej komunikácie. Celkovo ide o viac ako 400-tisíc dokumentov.

Len samotná obžaloba zabrala vyše 600 strán, čo je viac ako v prípade NSU. Právni experti preto očakávajú, že celý proces s „pučistami“ potrvá minimálne tri až štyri roky.

Stretnutie v Bratislave

Členov „Vlasteneckej únie“, ako sa sprisahanci nazývali, zadržali počas rozsiahlej razie 7. decembra 2022. Išlo o najväčší záťah proti teroristom v nemeckých dejinách, na ktorom sa zúčastnilo zhruba 5 000 policajtov, z toho asi 1 500 príslušníkov špeciálnych jednotiek. Okrem Nemecka zatkli podozrivé osoby tiež v Rakúsku a Taliansku, nasledovali aj ďalšie razie.

Vlani v decembri spolkový generálny prokurátor napokon obžaloval 27 osôb, medzi nimi aj päť žien. Jedna z nich je lekárka (po prevrate mala viesť rezort zdravotníctva), druhá bola sudkyňa a bývalá poslankyňa pravicovoextré­mistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) – tá sa mala stať ministerkou spravodlivosti. Zadržali aj istú astrologičku, trénerku osobnostného rozvoja a jednu ruskú občianku.

Medzi obžalovanými mužmi sú zase podnikatelia, viacerí bývalí alebo aktívni vojaci, policajný komisár, ale aj prominentný kuchár, pokrývač striech či spevák, s ktorým sa rátalo na post ministra kultúry.

Foto: SITA/AP, Boris Roessler Nemecko, puč Zatknutý Heinrich XIII. princ Reuss, ktorý mal byť vodcom sprisahania krajnej pravice v Nemecku.

Vodcami skupiny boli údajne 72-ročný frankfurtský podnikateľ s nehnuteľnosťami Heinrich XIII. princ Reuß (po puči sa mal stať hlavou štátu) a vyslúžilý veliteľ výsadkového práporu Rüdiger von Pescatore.

Zaujímavé je, že vyšetrovatelia narazili aj na „slovenskú stopu“. Vo februári 2022, krátko pred ruskou agresiou na Ukrajine, sa totiž vedenie „ríšskych občanov“ v Bratislave stretlo so zástupcami ruského veľvyslanectva, lebo sprisahanci veľmi stáli o kontakty s Kremľom.

Ako pre RTVS potvrdil nemecký investigatívny novinár Ludwig Kendzia, na tajnom stretnutí v bratislavskom hoteli sa zúčastnil Reuß aj Pescatore.

Koho sa chceli zbaviť?

Čo vlastne sprisahanci plánovali? Cieľom skupiny, ktorá vznikla asi v novembri 2021, bol ozbrojený prevrat v štáte. Reußovci neuznávajú súčasnú spolkovú republiku a tvrdia, že stále existuje Nemecká ríša (1871 – 1945).

Zamýšľali preto úplne zmeniť politický systém a spoločenský poriadok. V „deň D“ mala ich jednotka zložená z bývalých vojakov obsadiť Bundestag a zvrhnúť vládu.

Zadržaného kancelára a ministrov chceli použiť ako rukojemníkov, predviesť ich v televízii a donútiť tak úrady, aby sa nestavali na odpor. Sprisahanci mali potom prevziať moc a vytvoriť novú prechodnú vládu.

S členmi tej zvrhnutej, no ani s prezidentom Frankom-Walterom Steinmeierom, by sa nemaznali. Ako vyplýva z odposluchov, plánovali ich „postaviť k stene“ a popraviť.

Jedným z obžalovaných v začatom procese je napríklad 51-ročný kovorobotník Marco v. H., ktorý v odpočúvanom telefonáte vyhlásil: „Keby to bolo na mne, vpochodovali by sme do Berlína a všetkých jednoducho zabili,“ ako informoval nemecký denník Bild.

Po prevrate sa o poriadok v krajine malo postarať 286 ozbrojených rôt a o politických otázkach mala rozhodovať „rada“. Pučisti súčasne plánovali vyjednávať s víťaznými mocnosťami z druhej svetovej vojny – USA, Ruskom, Britániou a Francúzskom.

Okrem toho sa chceli rýchlo vysporiadať s „bandou sionistov“ a skoncovať s homosexuálmi, ktorých označovali za „zberbu“. Chystali sa odstrániť každého, „kto nie je nemecký“.

Podľa denníka Die Welt spísali aj zoznam osôb verejného života, ktorých sa mali zbaviť. „Vyčistiť“ chceli aj verejnoprávnu televíziu, kde im prekážali najmä obľúbení moderátori politických diskusií.

Kedy presne malo dôjsť k prevratu, sa zatiaľ nepodarilo zistiť. Prípravy na to však už prebiehali. Pri domových prehliadkach policajti skupine zabavili asi 380 strelných zbraní so 148-tisíc nábojmi, ako aj 350 sečných a bodných a takmer 500 ďalších zbraní. Našli sa tiež vojenské prilby, nepriestrelné vesty či prístroje na nočné videnie.

Tri samostatné procesy

Dôležitosť a rozsah celej kauzy viedli k tomu, že sa generálny prokurátor rozhodol proces časovo aj „tematicky“ rozdeliť.

Pojednávania s 26 členmi skupiny (jeden z obžalovaných v marci zomrel) sa tak budú konať v rôznych termínoch až na troch vrchných krajinských súdoch – okrem Stuttgartu aj vo Franfurte nad Mohanom a v Mnichove, čo je v dejinách nemeckej justície novinka.

Na prvom procese, ktorý už prebieha v Stuttgarte, stoja pred súdom údajní členovia „tieňovej armády“. Väčšinou ide o bývalých vojakov. Ako najnebezpečnejší sa ukázal 47-ročný Markus L. Keď ho v marci minulého roka prišli policajti zatknúť, privítal ich streľbou a dvoch ťažko zranil.

V polovici mája sa začne druhý proces vo Frankfurte s ďalšími deviatimi obžalovanými, ktorí mali byť zakladateľmi alebo vodcami skupiny. Chýbať nebude ani Reuß a Pescatore, spoločnosť im však bude robiť aj bývalá sudkyňa.

Posledný, tretí proces v Mníchove, ktorý sa očakáva v júni, bude rozhodovať o zvyšných ôsmich „pučistoch“. Aj v tomto prípade ide najmä o ľudí z vedenia skupiny. Obhajovať sa bude napríklad obchodný riaditeľ, právnik či spomenutá lekárka i astrologička.

Rozčlenenie na tri procesy sa zdá byť síce logické, ale môže byť i slabinou obžaloby. Obhajcovia totiž už naznačili, že to využijú. „Budeme to verejne kritizovať, aby sme to neskôr mohli predložiť ústavnému súdu,“ prezradil Sternu advokát Mohammed.