Polícia zasahovala proti demonštrantom na viacerých univerzitách v USA. Zadržala desiatky osôb

Na Kalifornskej univerzite v Los Angeles (UCLA) došlo v noci na stredu k potýčkam medzi propalestínskymi a proizraelskými demonštrantami. Na mieste zasahovali aj príslušníci policajného oddelenia v Los Angeles, ktorí poskytli podporu policajtom z UCLA.

Voči demonštrantom zasahovala aj polícia University of Arizona (UAPD), ktorá obyvateľov kampusu vyzvala, aby sa vyhýbali oblasti, kde pretrvávajú protesty.

Nezákonné demonštrácie pokračovali aj na Tulane University v štáte New Orleans. Vedenie inštitúcie uviedlo, že tábor demonštrantov sa nachádza na okraji univerzitného kampusu a na bezpečnosť tam dohliada polícia. Zatknutých bolo šesť osôb a voči ďalším univerzita podnikla disciplinárne kroky. Táto univerzita je pomenovaná po americkom filantropovi Paulovi Tulanovi, ktorý žil v 19. storočí.

Viac než 100 ľudí bolo v noci na stredu zatknutých na Kolumbijskej univerzite a The City College of New York v tomto americkom meste. Policajní ťažkoodenci predtým zakročili proti propaletínskym demonštrantom na Kolumbijskej univerzite, ktorí obsadili univerzitnú budovu Hamilton Hall. Policajtom sa blokádu podarilo uvoľniť.

Demonštrácie, zásahy polície a zatýkanie hlásili aj z University of North Carolina Chapel Hill, Florida State University v Tallahassee a University of Texas-Austin. Vedenie University of Southern California (USC) v Los Angeles s demonštrantami v priestoroch kampusu rokovalo, dohodu však nedosiahlo.

Protesty proti vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas sa už niekoľko mesiacov konajú na univerzitách na celom území USA. Mnohé z nich sa preto obrátili na políciu a stovky osôb boli v tejto spojitosti zatknuté.