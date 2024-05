Dostala pokutu za močenie na verejnosti, skončila na súde. Amsterdam po nátlaku žien vyčlení peniaze na záchody

Vtedy 21-ročná Geerte Pieningová sa jednej noci v roku 2015 vracala domov. Vo štvrti Leidesplein, ktorá je centrom nočného života, už mali bary a reštaurácie po zatváracej hodine a najbližšia verejná toaleta pre ženy bola dva kilometre ďaleko. Za to, že si Pieningová pridrepla na ulici a vycikala sa, jej polícia dala pokutu 140 eur (3500 Kč). Pieningová pociťovala hlboký pocit nespravodlivosti.

„V okolí bolo mnoho pisoárov, ale ja som sa nemala ísť kam vyčúrať,“ spomína. Proti pokute sa odvolala a poukazovala na to, že v Amsterdame je 35 verejných pisoárov, ale len tri verejné toalety pre ženy. Pripomenula, že to neznamená problém len pre nich, ale aj pre vozíčkarov.

Ďalšie dva roky od mesta nedostala odpoveď. Potom ale dostala predvolanie na súd kvôli nezaplatenej pokute. O svojom prípade verejne informovala a na pojednávaní súdu prišlo asi 20 novinárov. Súd odmietol jej odvolanie proti pokute, ale znížil ju na 90 eur (2260 Kč). Sudca tiež ponúkol svoj pohľad na vec, keď Pieningovej odporučil, aby namiesto dámskych toaliet v prípade akútnej potreby použila pisoár určený pre mužov. „Nemusí to byť príjemné, ale je to možné,“ povedal jej muž v sudcovskom talári.

Pieningová sa s priateľmi odporúčania sudcu vysmiala, ale inde v krajine bola reakcia ostrejšia, píše The Guardian. V rôznych mestách sa proti nemu konali happeningy. „Ženy z celej krajiny, príďte ukázať, ako sa (ne)dá cikať na verejných pisoároch určených pre mužov,“ nabádali organizátorky protestu Power to the Peepee (Veľmi čurankám, narážka na heslo Power to the People – moc ľuďom). Iné ženy na sociálnych sieťach zverejňovali fotografie gymnastických výkonov, ktoré podnikali, aby sa podriadili sudcovmu odporúčaniu. Niektoré sa podpísali pod petíciu určenú ministerstvu školstva, vedy a kultúry, aby urobilo niečo proti „močiacej nerovnosti“.

Do protestov sa zapojila aj Ilana Roodekerková, ktorá bola amsterdamskou zastupiteľkou. „Sú veci, ktoré keď si všimnete, už neprestanete vnímať,“ hovorí politička, ktorá je teraz poslankyňou holandského parlamentu.

Roodekerková s Pieningovou vypracovali dokument vyzývajúci Amsterdam na zvýšenie počtu verejných toaliet. Spomína, že reakcie boli pôvodne zmiešané. Spojila sa ale s ďalšími členkami mestského zastupiteľstva, aby na nedostatok toaliet pre ženy upozornili.

Mesto začalo svoj prístup meniť a na letné mesiace nechalo umiestniť do veľkých parkov mobilné záchody. Informovalo tiež, že toalety je možné použiť napríklad na policajných alebo hasičských staniciach. Konečné víťazstvo ale bojovníčky za „záchodovú rovnosť“ dosiahli tento mesiac, keď mesto oznámilo, že od októbra bude ľuďom k dispozícii viac toaliet prístupných vozíčkarom. Koľko ich celkom bude, mesto zatiaľ nezverejnilo, ale do ich výstavby investuje štyri milióny eur.