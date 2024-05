Rusko zbombardovalo nemocnicu v Sýrii, obviňujú krajinu príbuzní obetí aj vyšetrovatelia OSN

Sýrčan a humanitárna organizácia Hand in Hand for Aid and Development (HIHFAD) obvinili Rusko zo zámerného bombardovania nemocnice na severe Sýrie v roku 2019. Sťažnosť podali tento týždeň na Výbor OSN pre ľudské práva (UNHRC). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.