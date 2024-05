Macron: Keby Rusko prelomilo front, je možné vyslať na Ukrajinu vojakov

Francúzsky prezident Emmanuel Macron v rozhovore s týždenníkom The Economist opäť pripustil možnosť vyslania západných pozemných jednotiek na Ukrajinu. Stať by sa tak podľa neho mohlo v prípade, že by Rusko prelomilo frontovú líniu a Kyjev o pomoc požiadal. O rozhovore informuje agentúra AFP.