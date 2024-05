Najbohatšia poslankyňa označila nezamestnaných Rusov za červy a rada by ich videla v pracovných táboroch

Ozval sa chechot, ale politička zdôraznila, že hovorí vážne, a čudovala sa kolegom, že im je do smiechu. Jej výroky pritom mali ozvenu nielen v Tomsku, ale aj v tritisíc kilometrov vzdialenej Moskve. Ruská regionálna poslankyňa vyvolala rozruch široko-ďaleko, keď sa obula do nezamestnaných a dala najavo, že by sa s nimi malo zaobchádzať ponižujúco.

Jekaterina Sobkaňuková sa sťažovala na ľudí bez práce počas rokovania parlamentu Tomskej oblasti, keď sa debatovalo o zmenách v miestnej legislatíve v nadväznosti na nový federálny zákon. „Táto právna norma počíta s každoročným zvyšovaním finančnej podpory v nezamestnanosti," ozrejmil server Novosti v Tomsku. Poukázala na to, že v stavebníctve je neobsadená až takmer tretina pracovných miest. „Myslíte si, že by sme sa mali zamyslieť nad otázkou vytvorenia nejakých pracovných táborov? Už sme to tu mali," povedala Sobkaňuková.

Jej slová prerušil ironický smiech (videonahrávku z parlamentu zverejnili viaceré ruskí servery). „Kolegovia, prečo sa smejete? Ak sa na stavbe nenachádzajú betonári, zvárači, elektrikári…" Keď sa poslanci utíšili, dodala: „A je veľa ľudí, ktorí nechcú jednoducho robiť a poberajú podporu od štátu. Sú to skrátka, prepáčte, parazity, červy na našom tele. Možno som to povedala zle, prepáčte, ale takých ľudí je veľa." Svetlana Gruznychová, zástupkyňa gubernátora Tomskej oblasti, potom upozornila rozhorlenú poslankyňu, že problémy treba riešiť v súlade s právnym poriadkom.

Tábory, ktoré si Sobkaňuková pochvaľovala, oficiálne existovali v Sovietskom zväze od roku 1930. Mali prívlastok nápravno-pracovné. „Slúžili zneužívaniu a potláčaniu politicky nepohodlných ľudí," pripomenul server Dzen.

Sobkaňuková sa zmienila o chýbajúcich robotníkoch na stavbách zjavne nie náhodou. Pôsobí totiž ako generálna riaditeľka firmy Karierupravlenie, ktorá podniká vo výstavbe obytných domov a patrí medzi najväčších developerov v regióne. „Navrhla to, aby jej neupadol biznis?" posmešne napísal spolupracovník týždenníka Argumenty nedeli Igor Gluchovskij. Dodal o nej, že asi sníva o robotníkoch, ktorí by pracovali zadarmo. „Sobkaňuková sa stala komickou postavou absurdného divadla, ktorá hrá nielen poslankyňu," reagoval server Dzen.

Člen federálneho parlamentu Jaroslav Nilov z Liberálnode­mokratickej strany Ruska komentoval výroky Sobkaňukovej na svojom účte na sociálnej sieti Telegam: „Je to prinajmenšom urážlivé a poburujúce. A aby ľudia mohli chodiť do práce, musia im vytvoriť slušné podmienky a dávať normálne mzdy." Ešte si do nej rypol, že ideu táborov nútených prác vytiahla osoba, ktorá má čestný titul Zaslúžený staviteľ Ruskej federácie. Čo sa týka nízkych príjmov robotníkov, publicista Gluchovskij poukázal na to, že napríklad muž, ktorý mieša betón, nemá šancu získať od banky hypotéku.

Rodáčke z Tomsku, ktorá je členka vládnucej strany Jednotné Rusko, sa darí. Sobkaňuková je už niekoľko rokov je najbohatšia zo všetkých poslancov v Tomskej oblasti. Vyplýva to z jej majetkových priznaní. Ročne zarobí v prepočte 60-tisíc eur, čiže 5-tisíc mesačne (priemerná mzda v Rusku vychádza na 750 eur). Vlastní päť stavebných pozemkov, obytný dom, tri budovy, byt a tiež automobil značky Lexus LX 570 (na Slovensku sa predáva za 73-tisíc eur).

Firma, ktorú riadi Sobkaňuková, v roku 2021 čelila škandálu. Oblastná vláda vtedy vyčlenila vo svojom rozpočte 600 miliónov rubľov na výkup pozemkov určených na výstavbu vysokoškolského areálu. Zákazku mala dostať firma Karierupravlenie. „Sobkaňuková nadobudla tieto pozemky v roku 2010 za 24 miliónov rubľov," upozornilo Rádio Sloboda. Keby jej vyšiel kšeft, zarobila by 25-násobok toho, čo za pôdu zaplatila.

Mnohí regionálni poslanci však spochybnili celý plán, zasiahol aj vtedajší gubernátor Tomskej oblasti Sergej Žvačkin. Zdôraznil, že išlo o štátny projekt, nie o spôsob, ako umožniť zarobiť niekomu, kto vlastní stavebnú pôdu. „Nikto to kupovať nebude. Ani za 600 miliónov. Ani za 100 miliónov. Ani za 10 miliónov," Žvačkin schladil nádeje Sobkaňukovej.