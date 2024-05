USA: Na univerzite UCLA zadržali najmenej 200 propalestínskych demonštrantov

Polícia zlikvidovala vo štvrtok ráno miestneho času barikády a začala vypratávať tábor demonštrantov na UCLA. K takémuto kroku sa odhodlala po tom, ako stovky demonštrantov neuposlúchli jej príkaz na rozchod. Polícia sa ich pokúšala rozohnať aj omračujúcimi granátmi, pričom niektorí z demonštrantov na mieste vytvorili živé reťaze.

Polícia následne informovala, že zadržala najmenej 200 ľudí a umiestnila ich do väzenského komplexu neďaleko centra Los Angeles. Príslušné úrady ešte majú rozhodnúť, či a aké obvinenia voči nim vznesú. Protestný stanový tábor medzitým vypratávali aj s pomocou kolesových nakladačov.

V areáli univerzity predtým protestovalo vyše 1000 ľudí, polícia ich vyzývala na rozchod. Po niekoľkých hodinách však pristúpila k ich zadržaniu, pričom došlo aj k potýčkam. Na videozáznamoch bolo vidieť, že policajti pri tom strhávali demonštrantom prilby či ochranné okuliare.

Nad kampusom lietali policajné helikoptéry a z miesta sa ozývali výbuchy omračujúcich granátov. Demonštranti na policajtov pokrikovali: „Kde ste boli včera večer?“ Narážali tým podľa AP na kontrademonštran­tov, ktorí na ich stanový tábor zaútočili v utorok večer, pričom vedeniu UCLA aj polícii trvalo niekoľko hodín, kým v tomto prípade zakročili.

Protesty proti vojne, ktorú Izrael v reakcii na útok palestínskych extrémistov vedie v Pásme Gazy, sa začali približne v polovici apríla na Kolumbijskej univerzite v New Yorku. Neskôr sa rozšírili do viacerých ďalších univerzít vrátane Yaleovej univerzity v New Havene a Juhokalifornskej univerzity (USC) v Los Angeles.

Aktivisti požadujú prímerie vo vojne Izraela s Hamasom, ako aj to, aby vysoké školy prerušili vzťahy s izraelskými vzdelávacími inštitúciami a bojkotovali firmy, ktoré podľa nich z konfliktu profitujú.